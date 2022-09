Η Nicki Minaj ζει το όνειρο της Barbie στο video του «Super Freaky Girl»

Η νέα επιτυχία της Nicki Minaj απέκτησε εικόνα.

Η Nicki Minaj κυκλοφορεί το μουσικό βίντεο για το νέο single της «Super Freaky Girl», που βασίζεται στο κλασικό τραγούδι «Super Freak» του Rick James από το 1981

To τεχνικολόρ βίντεο, σε σκηνοθεσία του Joseph Kahn, η Nicki Minaj μεταμορφώνεται στη δική της εκδοχή της Barbie και παίζει με τον δικό της Ken, τον ηθοποιό Alexander Ludwig («Hunger Games», «Vikings»).

Στο σπίτι, όπου κυριαρχούν οι αποχρώσεις του ροζ, το ζευγάρι επιδίδεται σε προκλητικές πόζες, με τη Nicki Minaj να ραπάρει στο ρεφρέν από τον πάγκο μίας κουζίνας κρατώντας στα χέρι της ένα μαχαίρι, ενώ ο Alexander Ludwig της χαϊδεύει τα πόδια.

Η απόλυτα πλαστική ευτυχία του ζευγαριού, ωστόσο, ανατρέπεται όταν ο Ludwig αρχίζει να χτυπάει τους γείτονές τους στο δρόμο με το ματζέντα σπορ αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια, η Nicki Minaj του βάζει φωτιά με ένα φωτεινό ροζ φλόγιστρο καθώς φεύγει για τη δουλειά και το σπίτι τυλίγεται στις φλόγες καθώς το ευτυχισμένο ζευγάρι διοργανώνει ένα μπάρμπεκιου για δύο στην αυλή.

Το βίντεο για το «Super Freaky Girl» κυκλοφορεί λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση Nicki Minaj στα MTV Video Music Awards του 2022. Η αστέρας της hip-hop ήταν ένας από τους παρουσιαστές της βραδιάς, τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και βραβεύθηκε με το εμβληματικό Video Vanguard Award της διοργάνωσης.

Το «Super Freaky Girl» είναι το πρώτο σόλο τραγούδι της Nicki Minaj που ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 και το τρίτο συνολικά τραγούδι της μετά το «Trollz» με τον 6ix9ine και το «Say So» με την Doja Cat, τα οποία αμφότερα κυριάρχησαν στην κορυφή του chart το 2020.

Η Nicki Minaj έγινε επίσης με το «Super Freaky Girl» η πρώτο σόλο γυναίκα ράπερ που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 από το 1998 – μετά το «Doo Wop (That Thing)» της Lauryn Hill.

Το «Super Freaky Girl» δίνει συνέχεια σε μία γεμάτη χρονιά για την αστέρα της hip-hop.

Η Nicki Minaj επέστρεψε στη δισκογραφία νωρίτερα φέτος κυκλοφορώντας τα singles «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τη συμμετοχή Lil Baby και το «We Go Up» με τον Fivio Foreign, ενώ συνάντησε επίσης την Coi Leray στο «Blick Blick».