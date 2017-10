Την αντίδραση της Nicki Minaj προκάλεσε ο σεξισμός που αντιμετωπίζει στο χώρο της hip-hop, αλλά και ο σεξισμός που βιώνουν συνεχώς όλες οι γυναίκες.

Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της.

Η Αμερικανίδα ράπερ δημοσίευσε μία σειρά από tweets σχετικά με το σεξισμό που υπάρχει στον τομέα της hip-hop μουσικής.

«Σε κάθε πεδίο, οι γυναίκες πρέπει να δουλεύουν ΔΥΟ φορές πιο σκληρά ώστε να λάβουν ακόμη και το μισό σεβασμό που αποκτούν οι ομόλογοι άντρες. Πότε θα σταματήσει αυτό;», ρώτησε.

In any field, women must work TWICE as hard to even get HALF the respect her male counterparts get. When does this stop? — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) October 25, 2017

«Οι μεγάλοι συνεργάστηκαν με τους Drake, Kendrick Lamar και Jcole, επειδή είναι πολύ καλοί MCs. Θα συνεργάζονταν με τη Nicki επειδή κάποιος έβαλε ένα όπλο στα κεφάλια τους», πρόσθεσε.

The greats collaborated w/Drake, Kendrick & Jcole b/c they’re dope MC’s. They collab’d w/nicki cuz someone pulled a gun to their heads… 😴🤣 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) October 25, 2017

Στη συνέχεια, η Nicki Minaj φάνηκε να στοχεύει σε όσους τη συγκρίνουν με τους πρωτοεμφανιζόμενους: «Τοποθετώντας ανθρώπους στην ίδια πρόταση, όπως εμένα μετά από τα δέκα χρόνια συνεχούς νίκης, τι τους διδάσκετε; Ποτέ δε θα το έκαναν σε έναν άνδρα», εναντιώθηκε.

Putting ppl in the same sentence as me after my 10 years of consistent winning. What are you teaching THEM? They’d never do this to a man. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) October 25, 2017

Αμέσως μετά, κοινοποίησε μία ανάρτηση του Kendrick Lamar από το 2010. «Οι μαύροι μισούν τη Nicki Minaj περισσότερο από τις γυναίκες», είχε σχολιάσει.

«Το tweet του Kendrick είναι πριν από εφτά χρόνια. Είναι τόσο αποκαλυπτικό. Και τρομακτικό. «Θα έπρεπε να φορέσω μερικά φαρδιά παντελόνια για τους άντρες για να δώσουν ανοιχτά στήριξη», πρόσθεσε η 34χρονη από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Πριν από τα παραπάνω μηνύματα, η Nicki Minaj είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από την πρόσφατη συνέντευξη του ράπερ Russ στο «Rap Radar», στην οποία υποστηρίζει ότι η Minaj δεν παίρνει τον σεβασμό που της αξίζει.

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι η Nicki Minaj έχει “γεννήσει” τόσες πολλές γυναίκες, όχι μόνο στη ραπ, αλλά η εμφάνιση, τα πάντα… μόνο στις γυναίκες. Είναι έτσι εδώ και τρελά πολύ καιρό. Ας μη δρούμε σαν να μην ήταν σε ένα τραγούδι του Jay-Z και του Kanye (West) και ότι δεν έχει αναμφισβήτητα το καλύτερο κουπλέ.»

Το τραγούδι που αναφέρεται ο Russ είναι το «Monster» του Kanye West, με τη συμμετοχή του Jay-Z, του Rick Ross, του Bon Iver και της Nicki Minaj, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2010.