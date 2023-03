Το πρώτο τραγούδι της Nicki Minaj για τη φετινή χρονιά κυκλοφορεί.

Η Nicki Minaj επιστρέφει με το νέο single «Red Ruby Da Sleeze».

Η βασίλισσα της rap ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Red Ruby Da Sleeze» μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που γυρίστηκε στο νησί της, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, καθώς και φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν να φοράει ένα vintage φόρεμα Jean Paul Gaultier και ένα έχει τα μαλλιά της βαμμένα μισά ροζ και μισά κόκκινα.

Το «Red Ruby Da Sleeze», το οποίο χρησιμοποιεί αβίαστα ένα sample από την κλασική επιτυχία «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)» της Lumidee που κυκλοφόρησε το 2003, αποδεικνύει ότι η Nicki Minaj εξακολουθεί να κυριαρχεί στο παιχνίδι των στίχων.

Διαφήμιση

Το νέο single της Nicki Minaj, το οποίο κυκλοφορεί από τις Young Money Entertainment και Republic Records / Universal Music, έκανε αμέως μεγάλη αίσθηση.

Μόλις μία ώρα μετά την κυκλοφορία του, το «Red Ruby Da Sleeze» ήταν το Νο. 1 trending topic στο Twitter στις ΗΠΑ. Το τραγούδι κατέκτησε επίσης την κορυφή του αμερικανικού iTunes, διευρύνοντας το ρεκόρ της Nicki Minaj για τον ράπερ με τα περισσότερα Νο. 1 στην πλατφόρμα.

Επιπλέον, το Spotify τοποθέτησε τη Nicki Minaj στο εξώφυλλο της δημοφιλούς λίστας αναπαραγωγής «Rap Caviar».

Το «Red Ruby Da Sleeze» είναι το πρώτο single της Nicki Minaj για το 2023 και διαδέχεται την επιτυχία «Super Freaky Girl» του 2022.

Το «Super Freaky Girl» έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι στην καριέρα της Nicki Minaj που κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard Hot 100 και το πρώτο σόλο hip-hop τραγούδι από γυναίκα καλλιτέχνιδα που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 μετά το «Doo Wop (That Thing)» της Lauryn Hill το 1998.

Η Nicki Minaj είχε άλλη μία ευχάριστη έκπληξη για τους Barbz τον περασμένο μήνα, ανακοινώνοντας την επιστροφή της εκπομπής της «Queen Radio» στο Apple Music.

Χαρίζοντας στους θαυμαστές της τόσο ένα νέο φλογερό τραγούδι όπως το «Red Ruby Da Sleeze» όσο και την επιστροφή του «Queen Radio», η Nicki Minaj δείχνει ότι συνεχίζει να μεγαλώνει την κληρονομιά της.

Παρότι η Nicki Minaj κυκλοφόρησε το 2022 μία σειρά από singles όπως τα «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τη συμμετοχή Lil Baby, το «We Go Up» με τον Fivio Foreign και το «Super Freaky Girl», που αναπτέρωσαν τις ελπίδες των θαυμαστών της, το τελευταίο άλμπουμ της εξακολουθεί να είναι το «Queen» του 2008.