Η Nicki Minaj επιστρέφει στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο για το video του «Red Ruby Da Sleeze»

Η Nicki Minaj επέστρεψε στη γενέτειρά της.

Δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου single της «Red Ruby Da Sleeze», η Nicki Minaj επιστρέφει με ένα νέο music video για το τραγούδι.

Στο βίντεο για το «Red Ruby Da Sleeze», η Nicki Minaj βρίσκεται στην πατρίδα της, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, για το Καρναβάλι του 2023.

Η αστέρας της hip-hop ραπάρει τις φλογερές ρίμες του «Red Ruby Da Sleeze» καθώς ξεφαντώνει φορώντας ρόμπα και μαγιό δίπλα σε μία πισίνα, πλαισιωμένη από τη θάλασσα της Καραϊβικής.

Η Nicki Minaj περπατά επίσης στους δρόμους της πόλης και κάνει νυχτερινές βόλτες.

Το «Red Ruby Da Sleeze», το οποίο χρησιμοποιεί ένα sample από την κλασική επιτυχία «Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)» της Lumidee που κυκλοφόρησε το 2003, αποδεικνύει ότι η Nicki Minaj εξακολουθεί να κυριαρχεί στη rap μουσική.

Αυτό είναι εξάλλου και το θέμα των στίχων του single, όπου η Nicki Minaj τα βάζει με τις ράπερ που νομίζουν ότι μπορούν να την ανταγωνιστούν.

Το «Red Ruby Da Sleeze» είναι το πρώτο single της Nicki Minaj για το 2023 και διαδέχεται την επιτυχία της «Super Freaky Girl» που κυκλοφόρησε το 2022.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της είναι καθ’ οδόν και ισχυρίστηκε το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Queen» του 2018 θα είναι «ό,τι καλύτερο θα κυκλοφορήσει το 2023».

Αν και δεν είναι ακόμα γνωστό αν το «Red Ruby Da Sleeze» θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ που ετοιμάζει εδώ και καιρό, η Nicki Minaj κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά μία σειρά από sinlges όπως το «Bussin’» και το «Do We Have a Problem?» με τη συμμετοχή του Lil Baby, το «Fivio Foreign» με τον Fivio Foreign, καθώς και το «Super Freaky Girl».

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, επίσης, η Nicki Minaj συμμετείχε σε τραγούδια όπως το «Alone» της Kim Petras, το remix του «Princess Diana» της Ice Spice και το «WTF» του YoungBoy Never Broke Again, συνεχίζοντας να είναι παραγωγική.