Η Nicki Minaj και ο Lil Uzi Vert ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Χρησιμοποιώντας το Twitter, η βασίλισσα της Young Money (της δισκογραφικής εταιρείας του Lil Wayne) επιβεβαίωσε ότι έχει δημιουργήσει ένα remix του «The Way Life Goes» του 23χρονου συναδέλφου της. Ενώ το τραγούδι έχει «γίνει», η κυκλοφορία του καθυστερεί.

«Προφανώς κάποιος κάπου θέλει κάπου να το καθυστερήσει από το να βγει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι εγώ και δεν είναι ο Uzi. (Θέλει) πληροφορία κανείς; «, έγραψε στην πλατφόρμα.

Been done!!! but apparently someone somewhere wants to hold back on putting it out right now. It's not me & it's not Uzi tho. Tea anyone? https://t.co/aquzp0YiiX

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) October 20, 2017