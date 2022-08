Η Nicki Minaj κυκλοφορεί τη νέα συλλογή «Queen Radio: Volume 1»

Η συλλογή έχει πάρει τον τίτλο από τη ραδιοφωνική εκπομπή «Queen Radio» της Nicki Minaj.

Η Nicki Minaj έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στους Barbz με την απροειδοποίητη κυκλοφορία μίας νέας best of συλλογής με τίτλο «Queen Radio: Volume 1».

Η συλλογή περιέχει συνολικά 28 τραγούδια, μεταξύ των οποίων μερικές από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες που έχει κυκλοφορήσει η Nick Minaj, όπως τα «Beez In The Trap», «Truffle Butter», «Anaconda», «Super Bass», «Starships», «Pound The Alarm» και η συνεργασία με την Ariana Grande στο «Bed».

Το «Queen Radio: Volume 1» περιέχει επίσης και τα πιο πρόσφατα τραγούδια της Nicki Minaj, όπως το «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τον Lil Baby, το «We Go Up» με τον Fivio Foreign, και το «Super Freaky Girl», το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το «Super Freaky Girl» έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι – και τρίτο συνολικά – της Nicki Minaj που κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 και το πρώτο τραγούδι από σόλο γυναίκα rap καλλιτέχνιδα που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του chart από το 1998.

Η συλλογή συμπληρώνεται επίσης με τραγούδια όπως η συνεργασία με τον Eminem στο «Roman’s Revenge», το «Chun-Li», το «High School» με τον Lil Wayne, το «Moment 4 Life» με τον Drake, το «Barbie Dreams», το «Your Love», το «Save Me» και το «Fly» με τη Rihanna.

Καθώς οι θαυμαστές της Nicki Minaj περιμένουν το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Queen» του 2018, αυτή η νέα συλλογή θα σβήσει τη δίψα τους τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 28 Αυγούστου και την εμφάνιση της ράπερ στα MTV Video Music Awards 2022.

Η Nicki Minaj θα είναι ένας από τους παρουσιαστές της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων και θα παραλάβει το πολυπόθητο «Michael Jackson» Video Vanguard Award.

Επίσης, η αστέρας της hip-hop θα τραγουδήσει ξανά στη σκηνή των MTV VMA για πρώτη φορά μετά το 2018.

Η συλλογή έχει πάρει τον τίτλο από το όνομα της ραδιοφωνικής εκπομπής «Queen Radio» της Nicki Minaj που ξεκίνησε το 2018 στο Apple Music. Η εκπομπή μεταφέρθηκε φέτος στη νέα υπηρεσία streaming Amp της Amazon.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: