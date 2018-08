Το νέο άλμπουμ της Nicki Minaj θα κυκλοφορήσει τελικά σήμερα, Παρασκευή 10 Αυγούστου, στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

Το «Queen» είναι ο τέταρτος ολοκληρωμένος δίσκος της 35χρονης ράπερ και οι «Barbz», όπως αποκαλείται το φανατικό κοινό της, τον περίμεναν με μεγάλη αγωνία για ένα διάστημα που έχει ξεπεράσει τα τριάμισι χρόνια.

Αρχικά του άλμπουμ επρόκειτο να αποκαλυφθεί στις 15 Ιουνίου, όμως η Nicki Minaj μετέθεσε την κυκλοφορία του για τις 10 Αυγούστου, δηλαδή έπειτα από τρεις μήνες.

Τις προηγούμενες ημέρες, η ράπερ γνωστοποίησε ότι θα παράτεινε την αγωνία λίγο ακόμα, αφού για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, η κυκλοφορία του «Queen» έπρεπε να αναβληθεί ξανά, αυτή τη φορά για εφτά μόνο ημέρες.

Παρότι το «Queen» προγραμματίστηκε πράγματι να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Αυγούστου, την ίδια ημέρα μαζί με το «Sweetener» της Ariana Grande, τελικά φαίνεται ότι τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και επανήλθε ο προηγούμενος σχεδιασμός.

Η Nicki Minaj αποκτά τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή στο διαδικτυακό μουσικό σταθμό «Beats 1» του Apple Music και μετά την αποψινή πρεμιέρα του «Queen Radio», αναμένεται να μεταδοθεί ολόκληρο το νέο άλμπουμ της.

#QueenRadio begins tomorrow @applemusic! The new dynasty begins on @beats1official tomorrow at 7pm PT/10pm ET. AND I might have something special for you too! 😘👑🤭. Use the hashtag #QueenRadio between now & then. I’ll be conducting a live Q&A portion of my very first show. pic.twitter.com/iNcfkB2vrR

— Chun-Li (@NICKIMINAJ) August 8, 2018