Η «βασίλισσα» επέστρεψε στο θρόνο της. Το νέο άλμπουμ «Queen» της Nicki Minaj κυκλοφορεί και είναι άκρως εντυπωσιακό.

Το πολυαναμενόμενο «Queen» της Nicki Minaj μόλις κυκλοφόρησε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από τις Young Money / Cash Money Records και Republic Records / Universal Music.

Το νέο άλμπουμ της 35χρονης ράπερ έρχεται τριάμισι χρόνια μετά το υποψήφιο για βραβείο Grammy και διπλά πλατινένιο δίσκο του «The Pinkprint», στο οποίο περιλαμβανόταν και η επιτυχία «Anaconda», που προτάθηκε για τον τίτλο του «Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού» στα 57α Βραβεία Grammy.

Αντλώντας έμπνευση από τη βασίλισσα Κλεοπάτρα, η Nicki Minaj ποζάρει ιδιαίτερα αποκαλυπτική και προκλητική για το εξώφυλλο του «Queen», μπροστά στο φακό του διάσημου διδύμου φωτογράφων Mert & Marcus.

Καθισμένη επάνω σε ένα δέντρο, φορά τα απολύτως απαραίτητα.

Το «Queen» περιέχει συνολικά 19 τραγούδια και αρκετές εκπλήξεις.

Η Nicki Minaj έχει επιστρατεύσει για το νέο άλμπουμ της διάσημα ονόματα που εντυπωσιάζουν, καθώς συναντά τους Eminem, Ariana Grande, The Weeknd, Lil Wayne, Future, Swae Lee (Rae Sremmurd) και Labrinth σε μία σειρά από εκρηκτικές συνεργασίες.

Το «Queen» είχαν προμηνύσει τέσσερα singles.

Το «Chun-Li» με επιρροές από την ταινία / βιντεοπαιχνίδι «Street Fighter», το «Barbie Tingz» που τελικά έμεινε εκτός του άλμπουμ, η σύμπραξη με τον Lil Wayne στο «Rich Sex» και η αισθησιακή συνάντηση με την Ariana Grande στο «Bed».

Η Nicki Minaj δήλωνε συνεχώς με υπερηφάνεια στις συνεντεύξεις της ότι το «Queen» θα είναι το καλύτερο άλμπουμ της και το προλόγιζε ως «επικό» και «αξιομνημόνευτο».

Το σταθερό μήνυμα υπέρ της γυναικείας ενδυνάμωσης που διαπερνά ολόκληρο το «Queen», οι εκπληκτικές συνεργασίες και η απρόσκοπτη φύση της, δίνουν δικαιωματικά στη Nicki Minaj τον τίτλο «βασίλισσα της hip-hop».

Το «Queen» φιγουράρει ήδη στο Νο1 του ελληνικού iTunes από τις πρώτες στιγμές της κυκλοφορίας του.



Οι τίτλοι τραγουδιών του «Queen»;

1. Ganja Burns

2. Majesty (ft. Eminem & Labrinth)

3. Barbie Dreams

4. Rich Sex (ft. Lil Wayne)

5. Hard White

6. Bed (ft. Ariana Grande)

7. Thought I Knew You (ft. The Weeknd)

8. Run & Hide

9. Chun Swae (ft. Swae Lee)

10. Chun-Li

11. LLC

12. Good Form

13. Nip Tuck

14. 2 Lit 2 Late Interlude

15. Come See About Me

16. Sir (ft. Future)

17. Miami

18. Coco Chanel ft. Foxy Brown

19. Inspirations Outro