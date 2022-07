Η Nicki Minaj είναι ο πρώτος καλλιτέχνης της rap που ξεπερνά τους 200 εκατ. followers στο Instagram

Η Nicki Minaj είναι η ράπερ με τους περισσότερους followers στο Instagram.

Η Nicki Minaj έχει ήδη εδραιώσει τη θέση της στην ιστορία της hip-hop, αλλά τώρα πρόσθεσε ένα ακόμη ορόσημο στο βιογραφικό της, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης της rap σκηνής που συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια followers στο Instagram.

Τα αμέσως επόμενα ονόματα στη λίστα των ράπερ με τους περισσότερους followers στο Instagram είναι η Cardi B (που έχει 138 εκατομμύρια followers), ο Drake (117 εκατομμύρια followers) και ο Snoop Dogg (75 εκατομμύρια followers).

Η Nicki Minaj έχει πλέον τον 18ο λογαριασμό με τους περισσότερους followers στην πλατφόρμα του Instagram συνολικά.

Η 39χρονη ράπερ σχολίασε το ορόσημο των 200 εκατομμυρίων followers με μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, όπου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τις πρώτες ημέρες της σελίδας της, όταν είχε μόνο μία ανάρτηση και λίγο παραπάνω από 7.000 followers.

«Η ράπερ με τους περισσότερους followers στο Instagram; Παίρνω κάποιο βραβείο ή κάτι τέτοιο; Από 7.000 σε 200.000.000. Σας ευχαριστώ όλους», έγραψε.

Η Nick Minaj είναι ο έβδομος καλλιτέχνης της μουσικής με τους περισσότερους followers στη Instagram πίσω από τη Selena Gomez (338 εκατομμύρια followers, Νο. 5 χρήστης με τους περισσότερους followers συνολικά), την Ariana Grande (324 εκατομμύρια, Νο. 8), την Beyoncé (270 εκατομμύρια, Νο. 9), τον Justin Bieber (250 εκατομμύρια, Νο. 12), την Taylor Swift (220 εκατομμύρια, Νο. 15) και την Jennifer Lopez (219 εκατομμύρια, Νο. 16).

Η Nick Minaj είναι επίσης η έκτη γυναίκα μουσικός με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram, η δεύτερη μαύρη μουσικός με τους περισσότερους ακόλουθους μετά την Beyoncé και η δεύτερη μουσικός με τους περισσότερους ακόλουθους που δεν έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Justin Bieber. Ο Bieber είναι Καναδός ενώ η Minaj γεννήθηκε στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Εν τω μεταξύ, η Nicki Minaj ανακοίνωσε ότι στις 12 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει ένα νέο single με τον τίτλο «Freaky Girl», με το οποίο θα δώσει συνέχεια στο ήδη δραστήριο 2022.

Η αστέρας της hip-hop κυκλοφόρησε φέτος τα singles «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τον Lil Baby και το «We Go Up» με τον Fivio Foreign, ενώ συνάντησε επίσης την Coi Leray στο «Blick Blick».