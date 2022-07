Nicki Minaj: Το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της

Η Nicki Minaj αποκαλύπτει το πρώτο trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της με τίτλο «Nicki» και δηλώνει ότι έρχεται «πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε».

Η ράπερ δημοσίευσε το trailer διάρκειας δύο λεπτών στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο θα αποτελείται από έξι επεισόδια και δεν έχει αποκτήσει ακόμη τηλεοπτική στέγη, περιγράφεται ως «μια ιστορία τόσο ωμή που μπορεί να ειπωθεί μόνο από έναν θρύλο τόσο αληθινό».

Το trailer ξεκινά με τη νεαρή Nicki Minaj να ραπάρει πριν ακούσετε τη φωνή της να λέει: «Δεν παίρνεις εγχειρίδιο για το πώς να γίνεις διάσημος ράπερ. Απλά το μαθαίνεις καθώς προχωράς».

«Οι γυναίκες ραπέρ δεν ήταν πραγματικά στα charts εκείνη την εποχή. Αγωνίζομαι για τα κορίτσια που δεν πίστευαν ποτέ ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν», προσθέτει.

Ακολουθεί ένα tweet της Taylor Swift από το 2011, στο οποίο η pop star έγραφε: «Επιστρέφω από τις πρόβες ακούγοντας το “Super Bass” της Nicki Minaj ξανά και ξανά. Έχω μεγάλη εμμονή με αυτό το τραγούδι».

Η Nicki Minaj εξηγεί ότι «ποτέ δεν ήθελε να είναι mainstream» και τονίζει: «Το mainstream ήρθε σε εμένα».

Η 39χρονη ράπερ αποκαλύπτει επίσης ότι έπρεπε να λάβει «φαρμακευτική αγωγή» για να ξεπεράσει τις δυσκολίες μιας καριέρας σε μια ανδροκρατούμενη μουσική βιομηχανία.

«Όταν εστιάζεις μόνο στη δουλειά, μπορεί να χάσεις τον εαυτό σου. Ήταν καιρός να ωριμάσω και να αρχίσω να αγαπώ τον εαυτό μου», σχολιάζει.

Το trailer περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα της Nicki Minaj με τον σύζυγό της Kenneth Petty, με τη ράπερ να μιλά για τη στιγμή που «έγινε πιο δυνατή από ποτέ στη ζωή της».

Το trailer ολοκληρώνεται με πλάνα της Nicki Minaj στη σκηνή και μέσα από τις βροντερές φωνές των θαυμαστών της, δηλώνει: «Υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι να γίνουν η βασίλισσα του hip-hop».

Η Nicki Minaj σχολίασε επίσης για την επερχόμενη σειρά ντοκιμαντέρ σε μία ανάρτηση στο Instagram: «Έρχεται πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε. Πήρα λίγο χρόνο για να τελειοποιήσω αυτό το πολύ προσωπικό, ευαίσθητο, ηλεκτρισμένο και συναρπαστικό έργο».

«Καθώς αποφασίζω για τη στέγη αυτού του έργου, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τι συμπεριλαμβάνω σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μερικά πράγματα είναι τόσο προσωπικά, που είναι τρομακτικά. Δεν έχετε δει τίποτα σαν αυτό στο παρελθόν και θέλω να το αντιμετωπίσετε με προσοχή. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη», ανέφερε.

