Η Nicki Minaj σε ένα διαφορετικό ρόλο.

Η Nicki Minaj προστίθεται στο καστ της ταινίας «The Angry Birds Movie 2» της Sony Pictures Animation, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «Variety».

Ο χαρακτήρας στον οποίο θα δανείσει τη φωνή της η 36χρονη ράπερ δεν είναι ακόμα γνωστός.

Οι υπόλοιπες νέες φωνές που θα λάβουν μέρος στο sequel του «The Angry Birds Movie» περιλαμβάνουν τους Leslie Jones, Rachel Bloo, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Lil Rel Howery, Dove Cameron και Zach Woods.

Οι Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride και Peter Dinklage θα επαναλάβουν τους ρόλους τους από την πρώτη ταινία, η οποία το 2016 μέτρησε έσοδα 350 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου η Nicki Minaj ασχολείται με τον κινηματογράφο.

Έχει δώσει τη φωνή της το 2012 σε ένα μαμούθ με το όνομα «Steffie» στο «Ice Age: Continental Drift» (Η εποχή των παγετώνων 4: Ο χορός των ηπείρων), ενώ έχει συμμετάσχει στις ταινίες «The Other Woman» (Η Άλλη Γυναίκα) και «Barbershop: The Next Cut» (Το Μπαρμπέρικο: Η Νέα Κουπ) το 2014 και το 2016 αντίστοιχα.

Η παραγωγή της ταινίας «The Angry Birds Movie 2» ανακοινώθηκε στα τέλη του 2017 από τη Rovio Entertainment, τη δημιουργό του ομώνυμο παιχνιδιού για κινητά τηλέφωνα που έκανε θραύση και έχει γίνει download πάνω από 4 δισεκατομμύρια φορές.

«Η Rovio συνεχίζει να επικεντρώνεται στη δημιουργία συναρπαστικών νέων ιστοριών και εμπειριών γύρω από τα παιχνίδια της και ανυπομονούμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στον κόσμο των Angry Birds στη μεγάλη οθόνη», είχε αναφερθεί.

Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Thurop Van Orman μαζί με βοηθό τον John Rice και το σενάριο θα έχει την υπογραφή του Peter Ackerman («Ice Age»).

Η πρεμιέρα του «The Angry Birds Movie 2» έχει οριστεί για τις 16 Αυγούστου 2019, συμπίπτοντας με τη δέκατη επέτειο από την πρώτη κυκλοφορία του παιχνιδιού.