Το γύρο των μέσων ενημέρωσης έκανε η είδηση ότι η Nicki Minaj θα συνεργαστεί δισκογραφικά με την Adele.

Η ράπερ αποκάλυψε την υποτιθέμενη μουσική σύμπραξη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την κυκλοφορία της συλλογής μόδας «Fendi Prints On», την οποία έχει δημιουργήσει συμπράττοντας με τον οίκο Fendi.

Όταν η Nicki Minaj ρωτήθηκε από το «Entertainment Tonight» αν αληθεύουν οι φήμες ότι ετοιμάζει τραγούδι με την Adele ή, σε αντίθετη περίπτωση, αν θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της, η αστέρας της hip-hop απάντησε: «Ναι και πάλι ναι!».

«Η Adele με έβαλε να ορκιστώ ότι θα το κρατήσω μυστικό. Δεν μου επιτρέπεται να πω σε κανέναν ότι θα συνεργαστώ μαζί της και ότι ήδη έχουμε γυρίσει το βίντεο. Είναι ένα επικό τραγούδι!», συνέχισε.

Μετά τις τεράστιες διαστάσεις που πήρε το θέμα διεθνώς, η Nicki Minaj αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινίσεις.

«Θεέ μου… Νόμιζα ότι όλοι θα μπορούσαν να καταλάβουν ξεκάθαρα ότι μιλούσα σαρκαστικά», έγραψε στο Twitter παραθέτοντας επιλεγμένα δημοσιεύματα από ιστοσελίδες που αναπαρήγαγαν τις δηλώσεις της.

«Τώρα πρέπει να πάω στο στούντιο της Adele και να κλέψω μερικά αρχεία. Ποιος είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο; Έχω μια δουλειά για εσάς», συμπλήρωσε με διάθεση για χιούμορ.

Παρόμοια σύγχυση είχε δημιουργηθεί πρόσφατα, όταν ο Ryan Tedder των OneRepublic υποστήριξε αστειευόμενος ότι η μπάντα του θα ένωνε δυνάμεις στο ίδιο τραγούδι με… την Beyoncé, την Adele και τον Chris Martin.

Omg guys. 😅🤣 I thought everyone could clearly see I was being sarcastic. Shit! Now I have to go to Adele’s studio & steal some files. Who’s in the UK? I got a job for you 🥴 https://t.co/oyh4hECNCC

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) October 16, 2019