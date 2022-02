Η Nicki Minaj αποκαλύπτει το νέο single «Bussin» με τη συμμετοχή του Lil Baby

Το δεύτερο συνεχόμενο τραγούδι που κυκλοφορεί η Nicki Minaj μέσα σε μία εβδομάδα.

Η Nicki Minaj κυκλοφορεί άλλη μία συνεργασία με τον Lil Baby.

Μία εβδομάδα μετά τη μεγάλη δισκογραφική επάναδό της με το single «Do We Have A Problem?», η Nicki Minaj ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Lil Baby και αυτή τη φορά παρουσιάζει το νέο single «Bussin».

Το «Bussin» είχε προαναγγελθεί μέσω ενός αποσπάσματός του που συμπεριλήφθηκε στο τέλος του κινηματογραφικού μουσικού βίντεο για το «Do We Have A Problem?», με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Joseph Sikora («Ozark») και Cory Hardrict («American Sniper»), το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 7 Φεβρουαρίου, η Nicki Minaj ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού στο Twitter και δημοσίευσε παράλληλα το εξώφυλλο του single.

Καθώς το τελευταίο άλμπουμ της Nicki Minaj κυκλοφόρησε πριν από τέσσερα σχεδόν χρόνια, το 2018, το γεγονός ότι η αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα» της hip-hop επέστρεψε στο μουσικό προσκήνιο με δύο συνεχόμενα singles, έχει αναπτερώσει τις ελπίδες των θαυμαστές της για το ενδεχόμενο ενός νέου άλμπουμ.

Η ίδια η Nicki Minaj επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στον Zane Lowe και στο Apple Music ότι η κυκλοφορία αυτών των δύο singles προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη δισκογραφική δουλειά της μετά το «Queen» και υποσχέθηκε πολλές ακόμα εκπλήξεις.

«Το άλμπουμ έρχεται πολύ σύντομα, προφανώς», αποκάλυψε.

«Γι’ αυτό άρχισα να κυκλοφορώ μουσική. Όπως είπα και πριν, από τώρα και στο εξής, κάθε Παρασκευή θα λέγεται «Pink Friday», πρόσθεσε αναφερόμενη στο εμβληματικό πρώτο άλμπουμ της, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012.

«Έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις για τους θαυμαστές μέχρι το άλμπουμ, αλλά θέλουμε σίγουρα να κυκλοφορήσει το άλμπουμ γρήγορα. Το λέω αυτό. Θα ήθελα να τους δώσω μια γεύση από λίγα ακόμα τραγούδια πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, αλλά πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «The Late Late Show» του James Corden η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ της, του οποίου ο τίτλος δεν είναι ακόμη γνωστός, θα κυκλοφορήσει «πριν από το καλοκαίρι».