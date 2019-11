Η Nicki Minaj ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Instagram και εξήγησε τους λόγους της απόφασής της.

Το Instagram ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αρχίσει να κρύβει τον αριθμό των likes σε επιλεγμένους χρήστες, έτσι ώστε οι ακόλουθοί τους να μην μπορούν πλέον να τους δουν, σε μία προσπάθεια να προωθήσει την ψυχική υγεία.

Αν και διασημότητες όπως η Kim Kardashian συμφώνησαν ότι η κίνηση θα μπορούσε να είναι επωφελής, η Nicki Minaj δεν θεωρεί ότι η ενέργεια θα έχει αντίκτυπο.

«Δεν θα δημοσιεύω στο Instagram από αυτήν την εβδομάδα, επειδή αφαιρούν τα likes. Με τι να ασχοληθώ τώρα; «Σκεφτείτε όλο το χρόνο που θα έχω με τη νέα μου ζωή», έγραψε στο Twitter η ράπερ.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) November 9, 2019

Η Nicki Minaj υποστήριξε επίσης ότι το Instagram θα αφαιρέσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να βάζουν διαφημίσεις στην πλατφόρμα.

«Δεν πρόκειται για το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις, αλλά για το λόγο που το κάνει η μεγαλύτερη εταιρεία. Γι΄ αυτό και οι μουσικοί δεν βγάζουν χρήματα. Οι δισκογραφικές εταιρείες και οι υπηρεσίες streaming ήξεραν τι να πουν για να μας καθησυχάσουν, ενώ συνεχίζουν να βγάζουν τα πραγματικά χρήματα», έγραψε.

«Μας καθησυχάζουν τόσα εύκολο», συνέχισε. «Είστε ανόητοι αν νομίζετε ότι οι εταιρείες δεν ενοχλούνται από τη δύναμη που έχουν τώρα οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες χρησιμοποιώντας το Instagram. Δουλεύουν όλοι μαζί. Σε αντίθεση με εμάς, που βγάζουμε ψίχουλα», τόνισε.

They will replace that too. You’ll see. This isn’t about how smaller companies will cope. It’s about WHY the bigger company is doing it. This is why musicians make no money. The labels & streaming services knew what to say to pacify us. They continue to make the REAL MONEY. https://t.co/KgePqkuqBj — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) November 9, 2019

Η Nicki Minaj συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στις επόμενες αναρτήσεις της.

«Και ποιος νομίζετε ότι ελέγχει αυτούς τους αριθμούς; Έτσι ώστε οι influencers να μπορούν να μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο να κάνει like;», υποστήριξε όταν ένας χρήστης ανέφερε οι influencers καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά αλληλεπιδράσεων μετά την αφαίρεση των likes.

Στο τελευταίο μήνυμά της για το θέμα αυτό, η ράπερ κατηγόρησε το Instagram ότι πειράζει τους αλγορίθμους.

«Αρχικά αφαιρούν τις αλληλεπιδράσεις διακόπτοντας τον αλγόριθμο. Μετά τις ενισχύουν για να σου δείξουν πόσο καλύτερο είναι το νέο iPhone. Εννοώ πόσο καλύτερο είναι αυτό το νέο χαρακτηριστικό του Instagram. Αφήστε με να μαντέψω, δεν θα πιστεύετε ότι το δικό σας iPhone έχει πρόβλημα όταν βγει το νέο iPhone», έγραψε.