Nicki Minaj: Καταγγέλλει τις «τακτικές φόβου» για την προώθηση των εμβολιασμών

Η Nicki Minaj έβαλε στο στόχαστρο τον επίσημο λογαριασμό του τμήματος Δημόσιας Υγείας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ στο Twitter, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται «τακτικές φόβου» για την προώθηση των εμβολιασμών κατά του COVID-19.

Το βράδυ της Πέμπτης, το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Φιλαδέλφειας σχολίασε ένα tweet στο οποίο η Nicki Minaj έγραφε: «Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις κάποιον να μιλάει με αυτοπεποίθηση για κάτι για το οποίο δεν ξέρει τίποτα».

Ο λογαριασμός του τμήματος Δημόσιας Υγείας της Φιλαδέλφειας στο Twitter απάντησε με καυστικό τρόπο δημοσιεύοντας ένα screenshot από ένα αμφιλεγόμενο tweet της Nicki Minaj από τον Σεπτέμβριο του 2021, στο οποίο η ράπερ αναφερόταν σε μια ατυχή παρενέργεια των εμβολίων κατά του COVID-19 που φέρεται να παρουσίασε ένας φίλος ενός ξαδέλφου της από το Τρινιντάντ.

«Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο επειδή ο φίλος του το έκανε και έμεινε ανίκανος. Οι όρχεις του διογκώθηκαν. Ο φίλος του θα παντρευόταν σε λίγες εβδομάδες, τώρα η κοπέλα ακύρωσε το γάμο. Οπότε προσευχηθείτε και βεβαιωθείτε ότι νιώθετε καλά με την απόφασή σας, όχι ότι σας εκφοβίζουν», είχε γράψει τότε.

Η Nicki Minaj απάντησε στις αιχμές αναφέροντας: «Ο λογαριασμός του τμήματος της Δημόσιας Υγείας της Φιλαδέλφειας δημοσιεύει tweets της Nicki Minaj για να πάρει likes και retweets».

«Προσπαθούν να ντροπιάσουν τους ανθρώπους που συμβουλεύουν τους άλλους να προσευχηθούν, να νιώθουν καλά και να μην εκφοβίζονται. Δεν έχω δει ποτέ ένα εμβόλιο να προκαλεί τόση ντροπή και τακτικές φόβου, εσείς έχετε δει;», πρόσθεσε.

Philadelphia’s public health account is posting Nicki Minaj tweets for engagement. They are attempting to shame ppl for advising others to PRAY, be COMFORTABLE & NOT BE BULLIED. I’ve never seen a vaccine trigger this amount of shaming & fear tactics have you? #DoWeHaveAProblem ✅ https://t.co/Q7P2xiorUX

