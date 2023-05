Nicki Minaj και Ice Spice διασκευάζουν το «Barbie Girl» των Aqua για το soundtrack της «Barbie»

Από το soundtrack της ταινίας δεν θα μπορούσε να λείπει η «Barbie» της hip-hop.

Η Nicki Minaj και η Ice Spice θα διασκευάσουν το εμβληματικό τραγούδι «Barbie Girl» των Aqua για το soundtrack της πολυαναμενόμενης ταινίας «Barbie» και θα κυκλοφορήσουν τη δική τους εκδοχή με τίτλο «Barbie World».

Η ταινία «Barbie» της Warner Bros. Pictures. με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling στους ρόλους της Barbie και του Ken αντίστοιχα θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Ιούλιο.

Το soundtrack της «Barbie» θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records στις 21 Ιουλίου, παράλληλα με την έναρξη της προβολής της ταινίας σε όλο τον κόσμο.

Το «Barbie The Album» θα περιλαμβάνει νέα τραγούδια από μια εντυπωσιακή σειρά καλλιτεχνών όπως οι Dua Lipa, Nicki Minaj και Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE και FIFTY FIFTY feat. Kali.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Barbie, Ryan Gosling, συμμετέχει επίσης στο soundtrack με ένα πρωτότυπο τραγούδι που ερμηνεύει ο χαρακτήρας του, Ken.

Το πρώτο single από το «Barbie The Album» είναι το «Dance The Night» της Dua Lipa, το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 26 Μαΐου.

Από το υπόλοιπο soundtrack ξεχωρίζει αναμφίβολα η συνεργασία της Nicki Minaj και της Ice Spice σε μία διασκευή της θρυλικής επιτυχίας «Barbie Girl» των Aqua με τη συμμετοχή του σκανδιναβικού dance-pop συγκροτήματος.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι Aqua εισέβαλαν στη μουσική σκηνή με τη συναρπαστική και ζαχαρένια επιτυχία τους «Barbie Girl», ένα τραγούδι που έγινε φαινόμενο της pop κουλτούρας και χαρακτήρισε την εποχή της bubblegum pop.

Οι στίχοι του «Barbie Girl» σατιρίζουν με παιχνιδιάρικο τρόπο τον καταναλωτισμό και τον υλισμό που συνδέεται με την εμβληματική κούκλα Barbie.

Μέσα από την υπερβολική απεικόνιση ενός πλαστικού, τέλειου τρόπου ζωής, το «Barbie Girl» προσφέρει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τις κοινωνικές προσδοκίες που ταιριάζει ιδανικά στη νέα ταινία της Greta Gerwig.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Nicki Minaj και η Ice Spice ενώνουν τις δυνάμεις τους. Οι δύο Νεοϋορκέζες ράπερ συνεργάστηκαν πρόσφατα σε ένα νέο remix της επιτυχίας «Princess Diana» της Ice Spice, παρουσιάζοντας τα πρώτα δείγματα της χημείας τους.

Το «Barbie The Album» συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic Records και της Warner Bros. Pictures μετά τα soundtracks των ταινιών «Birds Of Prey» (2020) και «Suicide Squad» (2016).

Το soundtrack του «Barbie The Album»

1. Lizzo – Pink

2. Dua Lipa – Dance The Night

3. Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

4. Charli XCX – Speed Drive

5. KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

6. TBA

7. Tame Impala – Journey To The Real World

8. Ryan Gosling – I’m Just Ken

9. Dominic Fike – Hey Blondie

10. HAIM – Home

11. TBA

12. The Kid LAROI – Forever & Again

13. Khalid – Silver Platter

14. PinkPantheress – Angel

15. GAYLE – butterflies

16. Ava Max – Choose Your Fighter

17. FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)