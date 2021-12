Η Nicki Minaj φωτογραφίζεται γυμνή για να γιορτάσει τα γενέθλιά της

Η Nicki Minaj φωτογραφήθηκε γυμνή και άφησε άναυδους τους ακολούθους της στα social media.

Η Nicki Minaj έβγαλε τις φοβερές καμπύλες της στην επιφάνεια και φωτογραφήθηκε γυμνή για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Στην πρώτη από τις τρεις φωτογραφίες που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστέρας της hip-hop ποζάρει με ροζ μαλλιά και εμφανίζεται φορώντας μόνο ένα body-chain κοσμήματα ενώ κρατάει μία τούρτα στο δεξί χέρι της και με το αριστερό χέρι της καλύπτει το στήθος της.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο, η Nicki Minaj κάθεται πάνω σε ένα γιγαντιαίο αρκουδάκι ενώ είναι εντελώς γυμνή, φορώντας μόνο πλατφόρμες με τακούνια, ενώ χαμογελάει και κοιτάζει προς τον φακό της κάμερας.

Στην τρίτη και τελευταία φωτογραφία, η ράπερ κρατάει ξανά την ίδια τούρτα που εμφανίζεται στην πρώτη φωτογραφία και γέρνει προς την κάμερα, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το πλούσιο στήθος της.

«Say Happy Birthday to da Bad Guy» (Πείτε χρόνια πολλά στον κακό), έγραψε η Nicki Minaj, η οποία έγινε 39 ετών στις 8 Δεκεμβρίου, στη λεζάντα της της δημοσίευσής της, , σε μια αναφορά στη διάσημη ατάκα «Say goodnight to the bad guy» (Πείτε καληνύχτα στον κακό) του Tony Montana στην ταινία «Scarface» του 1983.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποτίει φόρο τιμής στην περίφημη ταινία του «Al Pacino». Στο τραγούδι της «Chun-Li», που κυκλοφόρησε το 2018, αναφέρει: «Το κατάλαβα. Με παρουσιάζουν ως τον κακό. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που θα δείτε έναν κακό να κάνει rap όπως εγώ».

H Nicki Minaj, η οποία έφερε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2020 το πρώτο της παιδί, έλαβε ένα πρόωρο δώρο γενεθλίων τον περασμένο μήνα όταν ανακοινώθηκε ότι το επιτυχημένο τραγούδι του «Super Bass», που κυκλοφόρησε το 2011, είναι επίσημα διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις και streams. Πλέον, η Nicki Minaj είναι μαζί με την Cardi B οι δύο μοναδικές γυναίκες rappers στην ιστορία που έχουν στο ενεργητικό τους ένα διαμαντένιο τραγούδι.

Οι θαυμαστές της Nicki Minaj ελπίζουν ότι το νέο έτος θα φέρει νέα μουσική από την αγαπημένη του ράπερ. Το πολυαναμενόμενο πέμπτο άλμπουμ της αναμένεται να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή το 2022, ενώ την ίδια χρονιά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO η σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της.

Δείτε την εντυπωσιακή φωτογράφηση της Nicki Minaj παρακάτω: