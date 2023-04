Η Nicki Minaj θα είναι η φωνή της σειράς κινουμένων σχεδίων «Lady Danger» του 50 Cent

Το «Lady Danger» βασίζεται στην ομώνυμη σειρά κόμικς της Dark Horse.

Η Nicki Minaj θα δανείσει τη φωνή της στον πρωταγωνιστικό ρόλο της επερχόμενης σειράς κινουμένων σχεδίων «Lady Danger».

Η αστέρας της rap θα είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός της σειράς μαζί με τον 50 Cent για την εταιρεία παραγωγής του G-Unit Film & Television.

Το «Lady Danger» βασίζεται στην ομώνυμη σειρά κόμικς της Dark Horse που υπογράφει ο Alex de Campi.

Το σενάριο της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Lady Danger» θα υπογράψουν οι Carlton Jordan και Crystle Roberson, οι οποίοι θα είναι παρομοίως εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς.

Σύμφωνα με το Deadline, η ιστορία διαδραματίζεται στο έτος 2075 και ακολουθεί μία «κυβερνητική πράκτορα που η ομάδα της την εγκαταλείπει ενώ είναι σχεδόν νεκρή της μετά την ανακάλυψη ενός επικίνδυνου μυστικού».

Τελικά, επανέρχεται ως «Lady Danger», μία αφροφουτουριστική δυναμική πράκτορας του B.O.O.T.I. (Bureau of Organized Terrorism Intervention – Γραφείο Οργανωμένης Παρέμβασης για την Τρομοκρατία).

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι η ηρωίδα κρατάει την ταυτότητά της μυστική ενώ έρχεται αντιμέτωπη με «κακοποιούς που καταστρέφουν τη Γη και τους ευάλωτους κατοίκους της».

Η σειρά, στην οποία το animation θα δημιουργηθεί από τη Starburns Industries, θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα Amazon Freevee.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο 50 Cent δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από το άρθρο του Deadline με την είδηση και έγραψε: «Τι κάνεις σήμερα, δουλεύουμε Nicki Minaj στο South Side που ήδη ξέρεις τι είναι… Δεν το χάνω».

Η Nicki Minaj μοιράστηκε επίσης το δημοσίευμα του Deadline στο Twitter και στο Instagram, δείχνοντας ενθουσιασμένη.

Στο παρελθόν, η Nicki Minaj έχει δώσει τη φωνή της σε χαρακτήρες των ταινιών «Ice Age: Continental Drift» (Η εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων) και «The Angry Birds Movie 2» και έχει εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «The Other Woman» και «Barbershop: The Next Cut».

Μέσω της εταιρίας του, G-Unit Film & Television, ο 50 Cent έχει δημιουργήσει μία μεγάλη ποικιλία περιεχομένου σε πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες, με σημαντικότερη την επιτυχημένη σειρά «Power» του Starz, στην οποία πρωταγωνίστησε, ήταν παραγωγός και σκηνοθέτης.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας του με το Starz, ο 50 Cent διετέλεσε εκτελεστικός παραγωγός στην επέκταση του σύμπαντος του «Power» με τα spin-offs «Power Book II: Ghost», «Power Book III: Raising Kanan» και «Power Book IV: Force».

Επίσης, υπό ανάπτυξη βρίσκονται από τον 50 Cent τρία spin-offs του «BMF» και η βρετανική δραματική σειρά πυγμαχίας «Fightland».