Nicki Minaj και Fivio Foreign συνεργάζονται στο νέο single «We Go Up»

Η Nicki Minaj κυκλοφόρησε απροειδοποίητα μία νέα συνεργασία με τον Fivio Foreign.

Η Nicki Minaj και ο Fivio Foreign παρουσιάζουν μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία με το νέο single τους «We Go Up».

Η αναμονή για το επερχόμενο άλμπουμ της Nicki Minaj έχει φτάσει στα ύψη, αλλά η προετοιμασία του εδάφους για την κυκλοφορία του βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται με τη συνεργασία της με έναν από τους πιο καυτούς ράπερ αυτή τη στιγμή.

Αφού συνεργάστηκε με τον Lil Baby στο «Do We Have A Problem?» και στο «Bussin», δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο, η Nicki Minaj ενώνει τώρα τις δυνάμεις της με τον Fivio Foreign στο νέο single «We Go Up».

Η Nicki Minaj εξερευνά το χώρο του drill μαζί με μία από τις πιο αξιόπιστες φωνές της σκηνής του Μπρούκλιν.

Ο Fivio Foreign πραγματοποιεί μια ακόμη εξαιρετική guest συμμετοχή. Παίρνοντας δύναμη από την ενέργεια της Nicki Minaj διεκδικεί το στέμμα του βασιλιά της Νέας Υόρκης με το «We Go Up».

Είναι άλλο ένα υποδειγματικό κουπλέ από τον Fivio Foreign, ο οποίος δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το πρώτο του άλμπουμ, αλλά έχει ήδη στο ενεργητικό του συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της hip-hop σκηνής.

Το «We Go Up» είναι μια έκρηξη αδρεναλίνης από την αρχή μέχρι το τέλος, με τη Nicki Minaj να πετάει τις μπάρες της τόσο γρήγορα όσο και αργά.

Ωστόσο το τραγούδι πιθανότατα δεν θα συμπεριληφθεί στο επόμενο άλμπουμ της 39χρονης βασίλισσας της hip-hop.

«Δεν είναι single της Republic Records, δεν έχει μεγάλο προϋπολογισμό, είναι απλά μια έκπληξη για τους θαυμαστές», έγραψε η Nicki Minaj στο Instagram, αναδημοσιεύοντας ένα tweet ενός θαυμαστή που επεσήμαινε ότι το τραγούδι «δεν προωθήθηκε, δεν έχει βίντεο, δεν έχει τίποτα» και παρ’ όλα αυτά έφτασε γρήγορα στο Νο. 1 του iTunes στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την άλλη πλευρά, ο Fivio Foreign θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου το νέο άλμπουμ του «B.I.B.L.E», από το οποίο έχει παρουσιάσει δύο singles: το «Magic City» με τον Quavo και το «City Of Gods» με τον Kanye West και την Alicia Keys.