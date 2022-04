Η Nicki Minaj επιστρέφει στη γειτονιά της στο music video για το «We Go Up» με τον Fivio Foreign

Η Nicki Minaj και ο Fivio Foreign αποτίουν φόρο τιμής στην πόλη τους.

Η Nicki Minaj επιστρέφει στα παλιά της λημέρια στο music video για τη συνεργασία της με τον Fivio Foreign στο «We Go Up».

Το music video, το οποίο σκηνοθέτησε ο Andre «DreVinci» Jones, ακολουθεί τους δύο rappers καθώς κατευθύνονται στη Νέα Υόρκη με ένα ιδιωτικό τζετ και κάνουν βόλτες στους δρόμους της Νότιας Τζαμάικα του Queens με έναν πολύχρωμο στόλο από Ferrari και Lamborghini.

Η Nicki Minaj προσφέρει εντυπωσιακά looks και εμφανίζεται με ροζ μαλλιά και ένα ροζ γούνινο παλτό, αλλά και με ένα φούτερ με το μονόγραμμα της Marc Jacobs.

Εν τω μεταξύ, ο Fivio Foreign αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Apple Music ότι η Nicki Minaj ήταν ο καλλιτέχνης που τον πίεσε να γίνει καλύτερος ράπερ.

«Με ανάγκασε να αλλάξω κατά 1.000%. Προσπαθούσα να την ακολουθήσω. Το υλικό της ήταν διαφορετικό. Είναι διαφορετική. Έχει πραγματικό ταλέντο», σχολίασε.

Το «We Go Up» είναι το τέταρτο τραγούδι της Nicki Minaj για το 2022.

Διαδέχεται τη συνεργασία της με την Coi Leray στο «Blick Blick» και τη δισκογραφική επάνοδό της με τα singles «Do We Have a Problem?» και «Bussin» – και τα δύο με τη συμμετοχή του Lil Baby.

«Ξέχασα να σας πω την 1η Ιανουαρίου ότι το 2022 ήταν η λάθος χρονιά για να παίξετε μαζί μου», έγραψε η Nicki Minaj στο Twitter πριν από την κυκλοφορία του music video για το «We Go Up».

Μετά την πρεμιέρα του βίντεο, αναφέρθηκε στο νέο άλμπουμ της: «Αν όλοι σας δεν κάνετε αυτό που πρέπει να γίνει με το βίντεο του “We Go Up” θα καθυστερήσω σημαντικά και εννοώ σημαντικά… θα καθυστερήσω το…το…το… ποια είναι η λέξη… το άλμπουμ. Ακριβώς».

Τον Φεβρουάριο, η Nicki Minaj ήταν καλεσμένη του James Corden στο «The Late Late Show» και ρωτήθηκε αν έχει βάλει στα σκαριά το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Queen» του 2018.

«Ναι», απάντησε και συνέχισε: «Ξέρω ότι θα έρθει σύντομα και ξέρω ότι θα έρθει πολύ πιο σύντομα από ποτέ. Και ξέρω ότι έρχεται φέτος. Και ξέρω ότι θα κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι».