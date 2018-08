Η Nicki Minaj εξαπέλυσε τα βέλη της προς τον Travis Scott, με τον οποίο κοντραρίστηκε για την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Το νέο άλμπουμ «Queen» της Nicki Minaj δεν κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στo No1 του αμερικανικού «Billboard 200», διότι ο Travis Scott παραμένει στην κορυφή της κατάταξης για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με το «ASTROWOLD».

Το «ASTROWOLD» σημείωσε ισοδύναμες πωλήσεις 205.000 μονάδών εκ των οποίων οι 78.000 ήταν σε CD, ενώ το «Queen» έκανε είσοδο στο Νο2 του chart με ισοδύναμες πωλήσεις 185.000 μονάδων, εκ των οποίων παρομοίως οι 78.000 αφορούσαν φυσική μορφή.

Η Nicki Minaj αντέδρασε σε ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter, κατηγορώντας τον Travis Scott ότι αλλοίωσε τα νούμερα με την πώληση «season pass» πακέτων για την επερχόμενη περιοδεία του «Astroworld: Wish You Were Here Tour».

«Ο Travis πούλησε πάνω από 50.000 από αυτά», έγραψε η 35χρονη ράπερ, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από το πάσο.

«Χωρίς καμία υποχρέωση εξαργύρωσης του άλμπουμ! Χωρίς ημερομηνίες για την περιοδεία κλπ. Μίλησα μαζί του. Γνωρίζει ότι δεν έχει το Νο1 άλμπουμ αυτήν την εβδομάδα», τόνισε.

Travis sold over 50K of these. With no requirement of redeeming the album! With no dates for a tour, etc. I spoke to him. He knows he doesn’t have the #1 album this week. I love my fans for the #1 album in AMERICA! I’ll explain on #QueenRadio 4 albums in, #1 in 86 countries ♥️ pic.twitter.com/CiYEuczgm3 — QUEEN (@NICKIMINAJ) August 19, 2018

Τα «Astroworld Season Passes» είχαν κόστος μόνο 8 δολάρια και έδιναν στο κοινό προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων αλλά και μελλοντικές εκπτώσεις.

Η Nicki Minaj θεωρεί επίσης ότι η σύντροφος του Travis Scott, η διάσημη τηλεπερσόνα, μοντέλο και επιχειρηματίας Kylie Jenner, άσκησε σημαντική επίδραση στην αύξηση των πωλήσεων του ράπερ από το Χιούστον.

«Έχυσα δάκρυα και ιδρώτα για να γράψω ένα δυνατό άλμπουμ, μόνο και μόνο για να έχει ο Travis Scott την Kylie Jenner να δημοσιεύει το πάσο για την περιοδεία και να λέει στον κόσμο να έρθουν να δουν εκείνη και τη Stormi (σ.σ. την κόρη τους)», σχολίασε η Nicki Minaj.

«Πραγματικά γελάω. Το “Queen” έσπασε ρεκόρ όντας Νο1 σε 86 χώρες», πρόσθεσε.