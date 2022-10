Η Nicki Minaj επικρίνει τα Grammy επειδή μετακίνησαν το «Super Freaky Girl» από τη rap στην pop κατηγορία

Η Nicki Minaj διαμαρτύρεται για τη μετακίνηση της επιτυχίας της «Super Freaky Girl» από την κατηγορία της rap των Βραβείων Grammy 2023 στην κατηγορία της pop.

Η αστέρας της hip-hop σχολιάζει ότι δεν θα είχε πρόβλημα με τη μετακίνηση αυτή αν εφαρμοζόταν με συνέπεια και σε άλλους καλλιτέχνες που κινούνται στα όρια των δύο ειδών, γεγονός που η ίδια πιστεύει ότι δεν ισχύει.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μετακινηθώ από την κατηγορία της rap, αρκεί να μας αντιμετωπίζουν όλους δίκαια», έγραψε η Nicki Minaj στο Twitter αργά την Πέμπτη, με αφορμή τη μετακίνηση του τραγουδιού της από την κατηγορία που είχε επιλέξει.

«Αν το “Super Freaky Girl” έπρεπε μετακινηθεί από την rap τότε το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για το “Big Energy”!», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην ομώνυμη επιτυχία της Latto. «Οποιοσδήποτε λέει κάτι διαφορετικό είναι απλά ένας hater της Nicki ή ένα troll».

I have no prob being moved out the RAP category as long as we r ALL being treated FAIRLY. If SFG has 2B moved out RAP then so does Big Energy! ANY1 who says diff is simply a Nicki hater or a troll. I’d actually LUV 2 c a more street record win- male OR female! IJS rightIsRight 🫡

