Η Nicki Minaj ενώνει τις δυνάμεις της με τον Lil Baby

Η Nicki Minaj επιστρέφει στο μουσικό προσκήνιο με μία νέα συνεργασία με τον Lil Baby.

«Έχουμε πρόβλημα;», έγραψε η Nicki Minaj στο Twitter, δημοσιεύοντας παράλληλα μία φωτογραφία στην οποίο ποζάρει προκλητικά σε ένα τραπέζι με ένα μαύρο μίνι φόρεμα, ενώ ο Lil Baby στέκεται δίπλα της.

Το τραγούδι, του οποίου ο τίτλος δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου.

Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Nicki Minaj ήταν το «Queen» που κυκλοφόρησε το 2018. Πέρυσι, η αστέρας της hip-hop κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες μια διευρυμένη έκδοση του mixtape της «Beam Me Up Scotty» που περιλάμβανε bonus κομμάτια και συμμετείχε στο πρώτο προσωπικό single της Jesy Nelson, με τίτλο «Boyz».

Τον Σεπτέμβριο, η Nicki Minaj δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram ένα απόσπασμα από το νέο υλικό που ετοίμαζε, στο οποίο τραγουδούσε αντί να ραπάρει. «Απολαμβάνω ξανά την ηχογράφηση», σημείωσε.

Παράλληλα, ζήτησε από μερικές κορυφαίες τραγουδίστριες της R&B να τη βοηθήσουν και να προσθέσουν τη δική τους νότα στο απόσπασμα.

Η Nicki Minaj ήταν σχετικά ήσυχη κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Παρότι επρόκειτο να εμφανιστεί στα MTV Video Music Awards 2021 τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, ενώ δεν παρευρέθηκε στο Met Gala του 2021 ακριβώς την επόμενη ημέρα, επειδή απαιτούνταν από τους καλεσμένους να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του COVID-19 και η ίδια δεν ήταν εμβολιασμένη.

Η απάντηση της Nicki Minaj σχετικά με τον λόγο για τον οποίο δεν είχε εμβολιαστεί προκάλεσε αντιδράσεις και σχολιάστηκε έντονα, ενώ ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Joe Biden, Δρ. Anthony Fauci, διέψευσε τους ισχυρισμούς της σχετικά με τις υποτιθέμενες παρενέργειες του εμβολίου για τον COVID-19.

DO WE HAVE A PROBLEM⁉️

BABY X BARBIE 🦄🎀🤞🏽 PINK FRIDAY 🔥 FEB 4 👅⬆️🤣 pic.twitter.com/8oMihItac9

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 27, 2022