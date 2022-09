Nicki Minaj: Το δώρο που της έστειλαν Beyoncé και JAY-Z για να τη συγχαρούν για το Video Vanguard Award των MTV VMA

Η Nicki Minaj συνεχίζει να πετάει στα σύννεφα μετά τη βράβευσή της με το εμβληματικό «Michael Jackson» Video Vanguard Award στα MTV Video Music Awards 2022, την προηγούμενη Κυριακή.

Μεταξύ του πλήθους των θαυμαστών και των επώνυμων που τη συνεχάρησαν ήταν και η Beyoncé και ο JAY-Z, οι οποίοι της έστειλαν μία ανθοδέσμη μετά την τελετή απονομής των βραβείων.

Παρόλο που το διάσημο ζευγάρι δεν παρευρέθηκε στα MTV Video Music Awards 2022, φρόντισε να συγχαρεί τη Nicki Minaj για το βραβείο της στέλνοντάς μία ανθοδέσμη με λευκά τριαντάφυλλα.

Η αστέρας τη pop ανάρτησε ένα βίντεο με την ανθοδέσμη που έλαβε από την Beyoncé και τον JAY-Zστις ιστορίες του λογαριασμού της.

«Συγχαρητήρια για το όμορφο βραβείο σου. Σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Hov και B Holla», έγραφε η κάρτα που συνόδευε την ανθοδέσμη.

Με τη σειρά της, η Nicki Minaj απάντησε με ενθουσιασμό: «Σας ευχαριστώ πολύ. Και τους δυο σας. Για όλα».

Beyoncé and Jay-Z congratulate Nicki Minaj on her Vanguard Award with flowers and a note:

“Congrats on your beautiful award” pic.twitter.com/HP9luDzd9E

— Pop Base (@PopBase) September 1, 2022