Η Nicki Minaj εξέπληξε το κοινό της με την αναπάντεχη ανακοίνωσή της ότι αποσύρεται από τη μουσική για να αφοσιωθεί στη δημιουργία οικογένειας.

Οι «Barbz», όπως αποκαλούνται οι φανατικοί θαυμαστές της ράπερ, σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης και εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους μέσω των δημοσιεύσεών τους στα κοινωνικά δίκτυα

«Μπορείς σε παρακαλώ να εξηγήσεις την κατάσταση με την απόσυρση; Δεν μας έκανες ποτέ να πονέσουμε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καριέρας σου…», ήταν ένα από τη μηνύματα που δέχθηκε στο Twitter η «βασίλισσα της hip-hop».

Η Nicki Minaj απάντησε δηλώνοντας ότι είναι «ακόμα εδώ» και υποσχέθηκε ότι θα δώσει περισσότερες απαντήσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή της.

«Είμαι ακόμα εδώ. Ακόμα σας αγαπώ σαν τρελή και το ξέρετε. Διαπιστώνω εκ των υστέρων, ότι αυτό το θέμα έπρεπε να συζητηθεί στο Queen Radio και θα συζητηθεί», έγραψε.

«Σας υπόσχομαι ότι θα είναι μία ευχάριστη συζήτηση. Χωρίς καλεσμένους, μόνο με εμάς να μιλάμε για όλα. Το tweet ήταν ξαφνικό και σκληρό, ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε.

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️🙏 https://t.co/eS0oHipwtg

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 6, 2019