Η Nicki Minaj δεν πήγε στο Met Gala 2021 επειδή ήταν ανεμβολίαστη

Η Nicki Minaj υποστηρίζει όσους ανθρώπους έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19, όμως η ίδια δεν έχει κάνει ακόμη το εμβόλιο.

Η Nicki Minaj επιλέγει να παραμείνει ανεμβολίαστη εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο Met Gala του 2021 το βράδυ της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σε μια σειρά από tweets που ανάρτησε ενώ η εκδήλωση ξεκινούσε, η 38χρονη ράπερ αποκάλυψε ότι επειδή δεν θα παρευρεθεί στο φετινό Met Gala διότι η είσοδος επετράπη μόνο σε όσους προσκεκλημένους έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19.

«Θέλουν να εμβολιαστείς για το Met», έγραψε στο Twitter.

«Αν εμβολιαστώ δεν θα το κάνω για το Met. Θα το κάνω μόλις νιώσω ότι έχω κάνει αρκετή έρευνα. Δουλεύω πάνω σε αυτό τώρα. Στο μεταξύ, αγαπημένοι μου, να είστε ασφαλείς. Φορέστε τη μάσκα με τα δύο κορδόνια που πιάνει το κεφάλι και το πρόσωπό σας. Όχι αυτή τη χαλαρή», συνέχισε.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Σε ένα προηγούμενο tweet που ανάρτησε νωρίτερα τη Δευτέρα, η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό ενώ προετοιμαζόταν για τα MTV Video Music Awards της Κυριακής, με αποτέλεσμα την ακύρωση της προγραμματισμένης εμφάνισής της.

«Προετοιμαζόμουν για τα VMAs και μετά γύρισα ένα βίντεο και μαντέψτε ποιος κόλλησε COVID;», ανέφερε.

«Ξέρετε τι είναι να μην μπορείς να φιλήσεις ή να κρατήσεις το μικροσκοπικό σου μωρό για πάνω από μια εβδομάδα; Ένα μωρό που έχει συνηθίσει μόνο τη μαμά του; “Εμβολιάσου”. Ο Drake μόλις μου είχε πει ότι προσβλήθηκε από τον COVID έχοντας κάνει το εμβόλιο», πρόσθεσε.

Love u babe. I was prepping for vmas then i shot a video & guess who got COVID? Do u know what it is not to be able to kiss or hold your tiny baby for over a week? A baby who is only used to his mama? “get vaccinated” Drake had just told me he got covid w|THE VACCINE tho so chile https://t.co/wInXoJcHBn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Σε ένα άλλο tweet, η Nicki Minaj εξήγησε ότι, ενώ η ίδια προσωπικά αποφεύγει προς το παρόν να κάνει το εμβόλιο κατά του COVID-19, υποστηρίζει τα άτομα που επιλέγουν να εμβολιαστούν και σημείωσε ότι ενδέχεται να εμβολιαστεί και η ίδια.

«Πολλές χώρες δεν αφήνουν τους ανθρώπους να εργαστούν αν δεν είναι εμβολιασμένη. Θα τους συνιστούσα να κάνουν το εμβόλιο. Πρέπει να θρέψουν τις οικογένειές τους. Είμαι σίγουρη ότι θα εμβολιαστώ κι εγώ, επειδή πρέπει να πάω σε περιοδεία κ.λπ.», έγραψε.

Η Nicki Minaj ισχυρίστηκε ακόμη ότι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα ενός συγγενή της παρουσίασε ανεπιθύμητες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό του στη γενέτειρά της, το Τρινιντάντ.

«Ο ξάδερφός μου στο Τρινιντάντ δεν θα κάνει το εμβόλιο γιατί ο φίλος του το έκανε και έμεινε ανίκανος. Οι όρχεις του διογκώθηκαν. Ο φίλος του θα παντρευόταν σε λίγες εβδομάδες και τώρα η κοπέλα του ακύρωσε το γάμο. Γι’ αυτό προσευχήσου γι’ αυτό και σιγουρέψου ότι νιώθεις άνετα με την απόφασή σου, όχι ότι σε εκφοβίζουν», ανέφερε.

Η Nicki Minaj υποστήριξε επίσης έναν χρήστη του Twitter που εξήγησε ότι έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19 και δεν παρουσίασε αρνητικές παρενέργειες.

«Nicki, έκανα το εμβόλιο και δεν έχω κολλήσει τον ιό ή οτιδήποτε άλλο, οπότε είναι καλό», έγραψε στο Twitter, με τη ράπερ να απαντά: «Αυτό είναι καταπληκτικό μωρό μου. Αυτό είναι το φυσιολογικό».