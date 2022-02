Nicki Minaj: «Δεν με νοιάζει πλέον αν θα προσβάλλω κανέναν»

«Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να επικοινωνώ με τους θαυμαστές μου».

Η Nicki Minaj λέει ότι από τότε που έγινε μητέρα σταμάτησε να ασχολείται με μικροπράγματα.

Η 39χρονη αστέρας της rap έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα αγοράκι, τον Σεπτέμβριο του 2020 και από τότε δεν την απασχολεί αν προσβάλλει τους άλλους. Η Nicki Minaj, η οποία ως γνωστόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τις απόψεις της, έχει κάνει πλέον το μεγαλύτερο μέλημά της τη μουσική και την επικοινωνία με τους φανατικούς θαυμαστές της.

«Αυτά στα οποία έδινα μεγάλη έμφαση πολλές φορές, νομίζω, τα δύο χρόνια που προηγήθηκαν ήταν πράγματα που δεν είχαν σημασία στη μεγάλη εικόνα», είπε μιλώντας στον Zane Lowe και στην εκπομπή «New Music Daily» του Apple Music 1.

«Και νομίζω ότι αυτό με έκανε να επικεντρωθώ ξανά στη δημιουργία rap μουσικής και να απολαμβάνω τη διαδικασία. Αντί να ανησυχώ για όλες αυτές τις άλλες ανοησίες, αντί να ανησυχώ για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να ανησυχώ για το ποιος πρέπει να πει τι, αντί να ανησυχώ για το αν προσέβαλα αυτόν ή εκείνον. Τίποτα από αυτά τώρα», συνέχισε.

«Το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να επικοινωνώ με τους θαυμαστές μου. Όταν ξεκίνησα, απλά διασκέδαζα με τους θαυμαστές μου. Έκανα μουσική, περνούσα καλά με αυτό», ανέφερε.

Η Nicki Minaj μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Do We Have A Problem?» με τη συμμετοχή του Lil Baby και αρχικά προβληματίστηκε για το αν θα έπρεπε να τραγουδήσει στο κομμάτι, επειδή ίσως δεχόταν κριτική. Ωστόσο αποφάσισε ότι οι γνώμες των άλλων δεν έχουν σημασία.

«Ακόμα και με το “Do We Have A Problem?”, θυμάμαι, μου ήρθε να βάλω μία μικρή μελωδία στο τέλος. Και μετά κάτι μου έλεγε, όχι, μην το κάνεις αυτό, τι θα γίνει αν ο κόσμος πει, γιατί τραγούδησε σε αυτό το κομμάτι; Και τότε είπα: “Φίλε, ας πάνε στο διάολο όλα αυτά”», περιέγραψε.

«Θα είμαι απλά ο εαυτός μου. Αν σας αρέσει, καλώς. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει», τόνισε.

«Δεν πρόκειται να υποχρεώσω κανέναν. Δεν θα προσπαθήσω να υποχρεώσω κανέναν να με συμπαθήσει. Δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω. Υποτίθεται ότι πρέπει απλώς να δημιουργώ τη μουσική μου και να την δίνω στους ανθρώπους που τη θέλουν. Και αυτό είναι το μόνο που θα κάνω από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η Nicki Minaj παραδέχτηκε ότι δεν θέλει ο γιος της να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

«Όταν κοιτάζω τον γιο μου, μερικές φορές όταν αγχώνομαι για κάτι, κοιτάζω τον γιο μου και λέω: “Γιατί είσαι θυμωμένη; Κοίτα με τι σε ευλόγησε ο Θεός. Αυτή είναι η απόλυτη ευλογία του σύμπαντος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία. Δεν υπάρχει”», είπε.

«Δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε μία μεγαλύτερη ευλογία που μας δίνει το σύμπαν ως ανθρώπινα όντα. Έτσι θα πω απλώς ότι είναι μία σπουδαία εμπειρία. Μαθαίνω πολλά, γελάω πολύ. Είναι φιγουρατζής, αλλά δεν θα τον αφήσω να ραπάρει. Δεν θα τον αφήσω να κάνει τίποτα στη μουσική», σχολίασε η Nicki Minaj.