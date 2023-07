Η Nicki Minaj αποθεώνει τη Margot Robbie και το καστ της «Barbie»

Η Nicki Minaj αποθέωσε τη Margot Robbie και το καστ της ταινίας «Barbie».

Η αστέρας της hip-hop, η οποία συμμετέχει στο soundtrack της ταινίας, παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της «Barbie» στο Λος Άντζελες στις 9 Ιουλίου και φωτογραφήθηκε μαζί με την πρωταγωνίστρια Margot Robbie.

Η Nicki Minaj έκανε retweet ένα βίντεο στο οποίο ποζάρουν μαζί στο ροζ χαλί της εκδήλωσης και σχολίασε: «Είναι εντυπωσιακά υπέροχη από κοντά».

Διαφήμιση

Στη συνέχεια, η 40χρονη ράπερ προχώρησε στην κριτική της για την ταινία.

«Παρεμπιπτόντως, όλο το καστ αυτής της ταινίας τα πήγε περίφημα. Η ταινία είναι τόσο οπτικά διεγερτική. Οι ηθοποιοί μπορούν πραγματικά να παίξουν και ο κωμικός συγχρονισμός είναι πραγματικά σωστός», ανέφερε.

«Μπράβο. Θα την ξαναδώ και θα δώσω την τελική μου ανάλυση γύρω στις 21 του μήνα. Will Ferrell, σ’ αγαπώ», πρόσθεσε.

«Ευχαριστώ όλους τους απίστευτα ταλαντούχους καλλιτέχνες/παραγωγούς του soundtrack της ταινίας “Barbie”. Mark Ronson, Kev Weaver, Greta Gerwig, Mattel. Θα μπορούσατε να επιλέξετε οποιονδήποτε για να συμμετέχει σε αυτό το project», σημείωσε για τη συμμετοχή της στο soundtrack της ταινίας.

«Χαίρομαι που ξέρατε πόσα πολλά θα σήμαινε για τους barbz & εμένα. Είμαι τόσο ευγνώμων», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της «Barbie», η Nicki Minaj αποκάλυψε ότι είχε απορρίψει πολλά τραγούδια για το soundtrack του «Barbie: The Album» πριν καταλήξει στο «Barbie World» σε συνεργασία με την Ice Spice.

Το «Barbie World», σε παραγωγή του RiotUSA, βασίζεται στο εμβληματικό τραγούδι «Barbie Girl» των Aqua που κυκλοφόρησε το 1997.

«Υπήρχαν μερικά τραγούδια που δεν μου άρεσαν», είπε η Nicki Minaj μιλώντας στο Entertainment Tonight.

«Αυτό το sample του “Barbie (Girl)”, το λάτρεψα. Ήθελα απλά να έχει ένα εντυπωσιακό drum, και έτσι αυτό που μου έστειλαν, μου άρεσε πολύ! Και ασχολήθηκα μαζί του αμέσως», πρόσθεσε.

Οι θαυμαστές της «Barbie» θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 20 Ιουλίου για να παρακολουθήσουν την ταινία στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Στο μεταξύ, μπορούν να ακούσουν τα τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει από το «Barbie The Album», όπως το «Barbie World» της Nicki Minaj και της Ice Spice, το «Dance The Night» της Dua Lipa, το «Speed Drive» της Charlie XCX και άλλα.

She’s strikingly gorgeous in person. Btw, the entire cast of this movie nailed it. The film is so visually stimulating. The actors can actually act, & the comedic timing is actually on time. Bravo. I’ll see it again & give my final analysis around the 21st. Will Ferrell, I💖U https://t.co/SY9E4sXg6W

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 10, 2023