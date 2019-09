Η Nicki Minaj ξάφνιασε τους θαυμαστές της ανακοινώνοντας ότι αποσύρεται από τη μουσική για να αφοσιωθεί χωρίς περισπασμούς στη δημιουργία της δικής της οικογένειας.

«Αποφάσισα να αποσυρθώ και να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια», έγραψε στο Twitter η 36χρονη ράπερ. «Γνωρίζω ότι είστε χαρούμενοι τώρα», πρόσθεσε με ειρωνική διάθεση, αναφερομένη πιθανώς στους επικριτές της.

«Όσον αφορά τους θαυμαστές μου, συνεχίστε να με εκπροσωπείτε, να το κάνετε μέχρι να πεθαίνω. Θα σας αγαπώ για μια ζωή», επισήμανε.

Η Nicki Minaj είχε αποκαλύψει στα μέσα Αυγούστου ότι πρόκειται να παντρευτεί με το σύντροφό της Kenneth Petty «μέσα στις επόμενες 80 ημέρες», δηλαδή εντός της προθεσμίας που τους παρέχει η άδεια γάμου που αιτήθηκαν.

Λίγο αργότερα άλλαξε το όνομά της στο Twitter σε «Κυρία Petty», υπαινισσόμενη ότι ίσως έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο γάμος της.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019