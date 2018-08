Η Nicki Minaj αναβάλλει για δεύτερη φορά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Το «Queen» επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει από τις Young Money / Cash Money Records και Republic Records / Universal Music στις 15 Ιουνίου, όμως η 35χρονη ράπερ μετέθεσε τα αποκαλυπτήριά του για τις 10 Αυγούστου, δηλαδή έπειτα από δύο ολόκληρους μήνες.

Οι λόγοι που επικαλέστηκε για εκείνη την απόφαση αφορούσαν τη «δημιουργικότητα» και την «ελευθερία κινήσεων».

Η άφιξη του Αυγούστου έπρεπε κανονικά να σημαίνει την είσοδο στην τελική ευθεία για το «Queen», όμως η Nicki Minaj ανακοίνωσε ότι αναβάλλει ξανά την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού δίσκου της.

Αυτή τη φορά η καθυστέρηση δε θα είναι μεγάλη, αλλά μόνο εφτά ημερών. Παρ’ όλα αυτά μία εβδομάδα επιπλέον αναμονής είναι αρκετή για να μεγαλώσει την ανυπομονησία των «Barbz», όπως αποκαλείται το φανατικό κοινό της ράπερ.

Εν τέλει, σύμφωνα με τον ανανεωμένο προγραμματισμό, το «Queen» πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Αυγούστου, την ίδια ημέρα μαζί με το εξίσου πολυαναμενόμενο «Sweetener» της Ariana Grande.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο δισκογραφικές δουλειές περιέχουν και από ένα διαφορετικό ντουέτο των δύο γυναικών, το «Bed» και το «The Light Is Coming» που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο λόγος της νέας αναβολής είναι σημαντικός και σχετίζεται με θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, όπως γίνεται αντιληπτό.

«Υπάρχει ένα τραγούδι στο “Queen” με έναν από τους μεγαλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Δεν είχα ιδέα ότι υπήρχαν samples από τον θρύλο Tracy Chapman», εξηγεί η Nicki Minaj.

«Κρατάω την ημερομηνία (κυκλοφορίας) και χάνω το τραγούδι ή κρατάω το τραγούδι και μεταφέρουμε το “Queen” μία εβδομάδα αργότερα;», γράφει στο Twitter, ζητώντας βοήθεια από τους 20,1 εκατομμύρια ακολούθους της με τη διενέργεια ψηφοφορίας.

«Μόνο εσείς μπορείτε να Φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνει για εμένα», υπογραμμίζει.

Since I may have asked it wrong. 🤭🦄 vote. You guys can only imagine how much this means to me. It’s such a perfect body of work 🎈love you. Long time.

