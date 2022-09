Η Nicki Minaj ανακοινώνει το νέο τραγούδι «Love In The Way»

Το πέμπτο τραγούδι της Nicki Minaj για φέτος θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα.

Η Nicki Minaj θα κυκλοφορήσει ακόμη περισσότερη μουσική.

Μετά το «Super Freaky Girl», που κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100, η βασίλισσα της hip-hop ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ότι συνεργάζεται με τον τραγουδιστή – ράπερ Bleu στο επερχόμενο single «Love In The Way».

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου.

«“Love In The Way”. Παρασκευή. Bleu», έγραψε η Nicki Minaj στο Instagram μαζί με μια φωτογραφία στην οποία οι δύο rappers στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Ο Bleu, ο οποίος το 2020 έκανε ντεμπούτο στο No. 9 των Top R& B Albums στις ΗΠΑ με το EP του «Love Scars: The 5 Stages of Emotions», ανάρτησε την ίδια φωτογραφία στον δικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Μόνο επιτυχίες!», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Το «Love In The Way» θα κυκλοφορήσει ακριβώς πέντε εβδομάδες μετά το «Super Freaky Girl», το οποίο βασίζεται στην επιτυχία «Super Freak» του Rick James που κυκλοφόρησε το 1981

Το «Super Freaky Girl» έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι της Nicki Minaj που ανεβαίνει στο No. 1 του Billboard Hot 100 και το πρώτο σόλο τραγούδι από γυναίκα ράπερ που κυριαρχεί στο No. 1 από το 1998.

Η Nicki Minaj είχε κατακτήσει προηγουμένως την κορυφή του Hot 100 με τις συμμετοχές της στο «Trollz» του 6ix9ine και στο remix για το «Say So» της Doja Cat.

Την προηγούμενη Παρασκευή, η Nicki Minaj κυκλοφόρησε επίσης το «Queen Mix» του «Super Freaky Girl», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τις JT (City Girls), BIA, Katie Got Bandz, Akbar V και Malibu Mitch.

Νωρίτερα φέτος, η Nicki Minaj κυκλοφόρησε τα singles «Do We Have A Problem?» και «Bussin» με τη συμμετοχή Lil Baby και το «We Go Up» με τον Fivio Foreign, ενώ συνάντησε επίσης την Coi Leray στο «Blick Blick».

Στα τέλη του Αυγούστου, συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της στη συλλογή «Queen Radio: Volume 1», που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά ψηφιακά.

Παρότι είναι δραστήρια κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για το επόμενο άλμπουμ της μετά το «Queen» του 2018.