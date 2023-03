«Είναι εξαιρετικό»: Ο Nick Mason άκουσε την επανεκτέλεση του «The Dark Side Of The Moon» του Roger Waters

«Μου έστειλε ένα αντίγραφο αυτού που ετοίμαζε», αποκάλυψε ο Nick Mason.

Ο ντράμερ Nick Mason των Pink Floyd υποστήριξε την απόφαση του πρώην συνεργάτη του στο συγκρότημα Roger Waters να ηχογραφήσει ξανά το σπουδαίο άλμπουμ τους «The Dark Side Of The Moon» χωρίς τα υπόλοιπα μέλη του σχήματος.

Νωρίτερα φέτος, ο Roger Waters αποκάλυψε ότι δημιουργούσε τη δική του νέα εκδοχή του εμβληματικού άλμπουμ «The Dark Side Of The Moon» που κυκλοφόρησε το 1973 και θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία του αυτό τον Μάρτιο.

Ο Roger Waters έβαλε επίσης στο στόχαστρο τον David Gilmour και τον εκλιπόντα keyboardist Richard Wright των Pink Floyd σε συνέντευξή του, απομυθοποιώντας τη συμβολή τους στην επιτυχία του ψυχεδελικού rock συγκροτήματος.

Διαφήμιση

Μιλώντας στην εφημερίδα The Daily Telegraph, ο Roger Waters δήλωσε: «Δεν μπορούν να γράψουν τραγούδια, δεν έχουν τίποτα να πουν. Δεν είναι καλλιτέχνες! Δεν έχουν καμία ιδέα, ούτε μία μεταξύ τους. Ποτέ δεν είχαν, και αυτό τους τρελαίνει».

Ο Nick Mason αποκάλυψε ότι ο Roger Waters του έστειλε ένα αντίγραφο της δικής του εκδοχής του «The Dark Side Of The Moon» για να την ακούσει και αντί να είναι θυμωμένος που φαίνεται να γυρίζει ο Waters την πλάτη στο αριστούργημά τους, πιστεύει ότι οι επανεκτελέσεις του είναι «εξαιρετικές».

«Άκουσα τη φήμη ότι ο Roger δούλευε πάνω στη δική του εκδοχή του. Υπήρχε αυτή η υπόνοια ότι ο Roger θα πήγαινε αντιμέτωπος με την αυθεντική έκδοση και ούτω καθεξής», είπε ο Nick Mason σε μια παρουσίαση του «The Dark Side Of The Moon» σε Dolby Atmos Immersive Audio στο Odeon Luxe στο Λονδίνο.

«Στην πραγματικότητα μου έστειλε ένα αντίγραφο αυτού που ετοίμαζε και του έγραψα και του είπα: “Ενοχλητικά, είναι εντελώς εξαιρετικό!”. Ήταν και είναι. Δεν είναι κάτι που θα χαλούσε το πρωτότυπο, είναι μία ενδιαφέρουσα προσθήκη στο υλικό», πρόσθεσε.

Ο Nick Mason δεν πιστεύει ότι η μουσική πρέπει να είναι ανέγγιχτη και θεωρεί ότι είναι σπουδαίο όταν τα τραγούδια διασκευάζονται ή αλλάζουν, επειδή αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να εξελίσσονται και ότι ανακαλύπτονται νέα πράγματα σε αυτά.

«Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει σε κάθε υφιστάμενο μουσικό κομμάτι είναι να το εξελίσσω ή να ανακαλύπτω κάποια επιπλέον ποιότητα σε αυτό», είπε ο 79χρονος μουσικός, ο οποίος παρουσιάζει πρώιμα κομμάτια των Pink Floyd με το συγκρότημά του Nick Mason’s Saucerful of Secrets, στο οποίο συμμετέχει και ο Gary Kemp των Spandau Ballet.

«Μου αρέσει αυτή η ιδέα της εξέλιξης της μουσικής αντί να προσπαθώ να τη διατηρήσω ακριβώς όπως ήταν», συμπλήρωσε

Με αφορμή τα 50 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ, κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου ένα remastered deluxe box set του «The Dark Side Of The Moon», το οποίο περιλαμβάνει επίσης την πρώτη έκδοση βινυλίου του live album «The Dark Side of the Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974».

Παράλληλα, κυκλοφόρησε το βιβλίο «Pink Floyd – The Dark Side of the Moon: 50th Anniversary» από τον εκδοτικό οίκο Thames & Hudson.