Ο καρπός της συνεργασίας του Nick Jonas με τον Robin Schulz αφήνει πολλές υποσχέσεις.

Ο Nick Jonas συναντά τον Robin Schulz στο νέο single «Right Now» που κυκλοφορεί από την Island Records / Universal Music.

Ο 25χρονος Αμερικανός τραγουδιστής, που έγινε γνωστός ως μέλος των Jonas Brothers μαζί με τα αδέλφια του Kevin και Joe Jonas, ακολουθεί ξανά ατομική καριέρα τα τελευταία χρόνια, αν και κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών.

Ο 31χρονος Γερμανός DJ και μουσικός παραγωγός χαρακτηρίζεται για το δικό του, ιδιαίτερο μείγμα house, electro και pop μουσικής, χάρη στο οποίο έχει κερδίσει πάνω από 250 χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις.

Ο Robin Schulz γνώρισε διεθνή επιτυχία με το «Prayer in C» (feat. Lilly Wood & The Prick), το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών από Γερμανό καλλιτέχνη και το remix του στο «Waves» του Mr. Probz.

Έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία και Ασία, συμπεριλαμβανομένων του «Ultra Music Festival» και του «Tomorrowland», ενώ έχει ανοίξει μέχρι και συναυλίες του Justin Bieber.

Το «Right Now» σηματοδοτεί τη μετάβαση του Nick Jonas από το pop-rock ύφος στην ηλεκτρονική dance μουσική (κοινώς EDM).

Ο Nick Jonas συνυπογράφει το «Right Now», μεταξύ άλλων, με τον βραβευμένο Βρετανό παραγωγό Steve Mac («Shape Of You» – Ed Sheeran, «Rockabye» – Clean Bandit) και την Αμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιό Skylar Grey («Love The Way You Lie» – Rihanna ft. Eminem), ενώ την παραγωγή φρόντισε ο Robin Schulz.

Η εξαιρετική ομάδα θέτει γερά θεμέλεια για την αποδοχή του «Right Now».