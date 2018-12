Ο τραγουδιστής Nick Jonas αναδείχθηκε ο άνδρας με το καλύτερο στιλ από το περιοδικό «GQ» αφήνοντας πίσω τον «The Rock».

Από το περιοδικό ανακοινώθηκε ότι ο 26χρονος τραγουδιστής και νεόνυμφος κέρδισε τον τίτλο του άνδρα με τον καλύτερο στιλ νικώντας άλλους 64 άνδρες σε ψηφοφορία αναγνωστών του «GQ».

Σε δημοσίευμα του περιοδικού στο οποίο παρουσιάστηκε ο τραγουδιστής, σύζυγος της ηθοποιού του Bollywood, Priyanka Chopra ως νικητής αναφέρεται: «Ο Nick Jonas ήταν έκπληξη ωστόσο είναι ο άνδρας που ξέρει τι να φορέσει σε ποια περίσταση».

Όσον αφορά τις ενδυματολογικές επιλογές του στον πρόσφατο γάμο του το περιοδικό σημειώνει ότι είναι μετρ του στιλ στις καλύτερες του εκδοχές.

Ο Dwayne Johnson, γνωστός ως «The Rock», Αμερικανός ηθοποιός, τραγουδιστής, παραγωγός και επαγγελματίας παλαιστής, ο οποίος έχασε στην ημιτελική φάση τόνισε ότι η αναμέτρηση ήταν μεταξύ ενός «σπουδαίου νεόνυμφου» και «ενός σπουδαίου φαλακρού, διαζευγμένου τύπου».

Άλλοι άνδρες που έφτασαν μία ανάσα από τον τίτλο ήταν οι ηθοποιοί Ryan Reynolds, Jeff Goldblum, Rami Malek, οι τραγουδιστές Shawn Mendes, John Legend και ο ράπερ A$AP Rocky.

Ο Nick Jonas σχολιάζοντας τη διάκριση ευχαρίστησε για την τιμή και εξύμνησε τους αντιπάλους τους. «Ας είναι οι θεοί του στιλ μαζί σας την επόμενη χρονιά», έγραψε.

To the fans all over the world who voted for me please know I don’t take this honor lightly. I will wear this stylish crown with pride in my heart, all while in my well tailored “fits”. Happy holidays everyone, and above all… Stay stylish. #style #stylish #gqmoststylishman #gq

— Nick Jonas (@nickjonas) December 23, 2018