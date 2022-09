Nick Cave και Warren Ellis υπογράφουν τη μουσική της ταινίας «Blonde» για τη Marilyn Monroe

Το πρώτο κομμάτι από τη μουσική επένδυση της ταινίας «Blonde».

Ο Nick Cave και ο Warren Ellis συνεργάστηκαν ξανά με τον σκηνοθέτη Andrew Dominik, αυτή τη φορά για τη μουσική επένδυση της επερχόμενης ταινίας «Blonde» για τη Marilyn Monroe.

Το δίδυμο των Bad Seeds μοιράστηκε το πρώτο κομμάτι από την επερχόμενη ταινία του Netflix, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στην υπηρεσία streaming στις 28 Σεπτεμβρίου. Η μουσική τους για το «Blonde» θα κυκλοφορήσει επίσης εκείνη την ημέρα.»

Όπως και τα τελευταία άλμπουμ του Nick Cave, τα «Ghosteen» και «Carnage», το αιθέριο «Pearly» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συνθεσάιζερ κατά τη διάρκεια των σχεδόν επτά λεπτών του.

Οι τίτλοι πολλών από τα κομμάτια της μουσικής επένδυσης του «Blonde» είναι εμπνευσμένοι από τον μύθο της Marilyn Monroe, όπως το «Goddess of Love on a Subway Grating», το «Fiery Blonde» και το «Peroxide».

Ο Nick Cave και ο Warren Ellis είχαν ήδη γράψει το 2007 τη μουσική για το cult γουέστερν «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» (Η δολοφονία του Jesse James από τον δειλό Robert Ford) του Andrew Dominik, ενώ ο σκηνοθέτης έχει γυρίσει δύο ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του Cave, το «One More Time With Feeling» το 2016 και το «This Much I Know to Be True» το 2022.

«Η συνεργασία με τον Andrew Dominik είναι πάντα μία απαιτητική, αλλά τελικά εντυπωσιακή εμπειρία», δήλωσαν ο Nick Cave και ο Warren Ellis.

«Η περίπτωση της δημιουργία της μουσικής για αυτή την τρομακτική και πολύπλοκη επαναπροσέγγιση της ιστορίας της Marilyn Monroe δεν ήταν διαφορετική και, όπως πάντα, ήταν απόλυτο προνόμιο να δουλεύουμε μαζί του. Η πιο σκοτεινή από τις ταινίες με μια πανέμορφη πνευματική μουσική», συνέχισαν.

«Καθαρή λαχτάρα, που πάντα έρχεται και ποτέ δεν φτάνει, μεγάλη ομορφιά που δεν μπορείς να την αγγίξεις», πρόσθεσαν.

Στο «Blonde» πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Marilyn Monroe η Ana de Armas.

Η ταινία καταγράφει την άνοδο της Monroe και την προσωπική μάχη της με την ταυτότητά της και τις πιέσεις της φήμης.

«Το «Blonde» επαναπροσδιορίζει με τόλμη την περίπλοκη ζωή του εμβλήματος Marilyn Monroe. Θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, η ταινία εξερευνά με τέχνη την ένταση μεταξύ της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής της», αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας.

Ο Andrew Dominik μίλησε για τη συνεργασία του με τον Nick Cave και τον Warren Ellis τόσο στα ντοκιμαντέρ τους όσο και στη μουσική των δικών του ταινιών σε συνέντευξή του νωρίτερα φέτος στο Rolling Stone.

«Είναι επίσης ενδιαφέρον πώς η πραγματική τους σχέση βρίσκει το δρόμο της στη μουσική», σχολίασε.

«Υπάρχει αυτό το κομμάτι που έκαναν για το «Blonde». Ο Warren τραγουδάει σε ένα vocoder και ο Nick παίζει αυτό το έντονο πιάνο. Όταν είπα στον Nick πόσο ασυνήθιστα ήταν αυτά τα δύο πράγματα, είπε: «Απλά χτυπούσα το πιάνο έτσι για να προσπαθήσω να τραβήξω την προσοχή του. Έπαιζε με αυτό το πράγμα για ώρες»», θυμήθηκε.

Το 2021, ο Nick Cave και ο Warren Ellis κυκλοφόρησαν το «Carnage», την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά ως δίδυμο που δεν περιλαμβάνει μουσική επένδυση για ταινίες.