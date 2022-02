Nick Cave και Warren Ellis αποκαλύπτουν τα πρώτα πλάνα της ταινίας «This Much I Know To Be True»

Η ταινία θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου αργότερα αυτό τον μήνα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη πρόγευση από την επερχόμενη ταινία «This Much I Know To Be True» του Nick Cave και του Warren Ellis.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Nick Cave και τον Warren Ellis καθώς ετοιμάζουν τα άλμπουμ «Ghosteen» (των Nick Cave and The Bad Seeds που κυκλοφόρησε το 2019) και «Carnage» (των Nick Cave και Warren Ellis που κυκλοφόρησε το 2021) και θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου στα τέλη του μήνα.

Η ταινία, η οποία γυρίστηκε στο Λονδίνο και στο Μπράιτον πέρυσι, καταγράφει επίσης τις πρώτες εμφανίσεις του διδύμου στο πλαίσιο των συγκεκριμένων άλμπουμ και περιλαμβάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση της στενής φίλης και μακροχρόνιας συνεργάτιδάς τους Marianne Faithfull».

Επίσης το ντοκιμαντέρ θα επισκεφθεί το εργαστήριο όπου ο Nick Cave «δημιουργεί μια σειρά από γλυπτά που απεικονίζουν τη ζωή του Διαβόλου».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Andrew Dominik. Ο Nick Cave και ο Warren Ellis θα συνθέσουν τη μουσική για την επερχόμενη ταινία «Blonde» του Dominik που εξετάζει τη ζωή της Marilyn Monroe. Το 2007 είχαν συνεργαστεί στην ταινία «The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford» (Η δολοφονία του Τζέσε Τζέιμς από τον δειλό Ρόμπερτ Φορντ).

«Θα προσδιόριζα τον εαυτό μου ως μουσικό ή συγγραφέα», λέει ο Nick Cave στην αρχή του trailer. «Προσπαθώ να απαγκιστρωθώ από αυτούς τους ορισμούς του εαυτού μου που αφορούν το επάγγελμά μου και να δω τον εαυτό μου ως άνθρωπο».

Στη συνέχεια αναφέρει ότι θέλει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως «σύζυγο και πατέρα και φίλο και πολίτη που κάνει μουσική», αν και όπως προκύπτει από το trailer, η μουσική δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό του.

Το trailer ολοκληρώνεται με τον Warren Ellis να διευθύνει ένα κουαρτέτο εγχόρδων καθώς ο Nick Cave ερμηνεύει το τραγούδι «Lavender Fields».

Οι Nick Cave & the Bad Seeds κυκλοφόρησαν πρόσφατα τη συλλογή «B-Sides & Rarities Part II» και μοιράστηκαν το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Earthlings». Επίσης, έγραψαν μουσική για το ντοκιμαντέρ La Panthère des Neiges, και τον προηγούμενο μήνα παρουσίασαν το τραγούδι «Les Cerfs» από το soundtrack.

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 οι Nick Cave & The Bad Seeds θα εμφανιστούν στο «Release Athens 2022» στην Πλατεία Νερού για μία βραδιά που θα αποτελέσει για το ελληνικό κοινό μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.