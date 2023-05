Ο Nick Cave «βαρέθηκε υπερβολικά» στη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Αντικρουόμενα ήταν τα συναισθήματα του Nick Cave.

Ο Nick Cave «βαρέθηκε υπερβολικά» αλλά ήταν επίσης κατά διαστήματα «εντελώς εντυπωσιασμένος» στη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο podcast «Ways To Change The World With Krishnan Guru-Murthy», ο Nick Cave μοιράστηκε τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του για τη μεγαλειώδη τελετή που έλαβε χώρα στο Αβαείο του Ουέστμινστερ του Λονδίνου στις 6 Μαΐου.

«Πήγα στη στέψη εντελώς από περιέργεια και βρήκα το όλο θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, τουλάχιστον, θα έλεγα», είπε.

«Επειδή πίστευα ότι θα ένιωθα ορισμένα πράγματα όταν θα πήγαινα στη στέψη, αλλά δεν ήξερα ότι θα τα ένιωθα με τόσο ακραίο τρόπο και ήταν αντικρουόμενα τα συναισθήματα, και μερικές φορές ένιωθα υπερβολική πλήξη, άλλες φορές ένιωθα εντελώς εντυπωσιασμένος από το γεγονός, εξαιρετικά συγκινημένος από τη μουσική», εξήγησε.

«Το “Zadok The Priest” (του George Frideric Handel) έμοιαζε σαν να προέρχεται από το διάστημα, κατά κάποιο τρόπο διασκέδαζε με αυτό που συνέβαινε, εξοργιζόταν με αυτό που συνέβαινε, οπότε έφερε στην επιφάνεια πολλά διαφορετικά είδη πραγμάτων», συνέχισε.

Ο Nick Cave επιλέχθηκε ως μέρος μιας ομάδας 14 «εξαιρετικών Αυστραλών» για να παρευρεθεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Στην ίδια ομάδα περιλαμβάνονταν ο αστέρας του ποδοσφαίρου Sam Kerr, ο κωμικός Adam Hills και η τραγουδίστρια της όπερας Yvonne Kenny.

Ο 65χρονος τραγουδιστής περιέγραψε ότι κάθισε δίπλα σε έναν Αυστραλό καλλιτέχνη με καταγωγή από τους ιθαγενείς, ο οποίος ήταν επίσης «έντονα διχασμένος».

Στην άλλη πλευρά του καθόταν ένας βουλευτής των Τόρις, για τον οποίο ο Nick Cave σχολίασε ότι είναι «ένθερμος μοναρχικός».

Σε μία ανάρτηση στην ιστοσελίδα του «The Red Hand Files», ο Nick Cave είχε υπερασπιστεί την απόφασή του να αποδεχτεί την πρόσκληση να παρευρεθεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Ενώ διευκρίνισε ότι δεν ήταν «μοναρχικός ή βασιλικός», ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι είχε μια «ανεξήγητη συναισθηματική σύνδεση» με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο Nick Cave έλαβε το 2017 το μετάλλιο του Αξιωματικού του Τάγματος της Αυστραλίας το 2017 για τις «διακεκριμένες υπηρεσίες του στις τέχνες του θεάματος» και για τη «σημαντική συμβολή του στην αυστραλιανή μουσική, τον πολιτισμό και την κληρονομιά».