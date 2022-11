Ο Nick Cave θα αρχίσει το νέο άλμπουμ του μέχρι τα τέλη της χρονιάς

Παρ’ όλα αυτά, ο Nick Cave είπε ότι θα είναι «μία αργή διαδικασία».

Ο Nick Cave επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να αρχίσει να γράφει το νέο άλμπουμ του μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

Μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι με συναυλίες σε φεστιβάλ και την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου βιβλίου του «Faith, Hope and Carnage», ο Nick Cave και ο τακτικός συνεργάτης του Warren Ellis στους Bad Seed θα επιστρέψουν στην Αυστραλία τον επόμενο μήνα για μία ακόμα περιοδεία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου στο Σίδνεϊ.

Σε ένα Q&A στο Southbank Centre του Λονδίνου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου, όπου μίλησε με τον δημοσιογράφο Sean O’Hagan για το νέο βιβλίο τους, ο Nick Cave επιβεβαίωσε ότι, μετά το τέλος της περιοδείας, θα αρχίσει να γράφει το νέο άλμπουμ του.

«Το θέμα είναι ότι αυτό έρχεται και ξέρω τι περιλαμβάνει αυτό. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που κάθεται στο χώρο του και αντιμετωπίζει την πλήρη έλλειψη ιδεών για τα πράγματα», είπε ο κοινό.

«Δεν συλλέγω ιδέες, δεν γράφω πράγματα ή δεν βρίσκω έναν ωραίο τίτλο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Απλά κλείνω ένα ραντεβού και κάθομαι και αρχίζω να γράφω έναν δίσκο», συνέχισε, εξηγώντας τη διαδικασία που ακολουθεί για να γράψει.

«Αρχικά κάθομαι λόγω της πλήρους απουσίας ιδεών και κάθε γραμμή που γράφω φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν είμαι πολύ καλός σε αυτό που κάνω», ανέφερε.

«Είναι μία πολύ αργή διαδικασία που απλά μαζεύεις μία γραμμή μαζί και την βάζεις δίπλα σε μία άλλη… είναι μία μικρο-διαχείριση αυτών των λέξεων για να ξεκινήσεις κάτι, και αυτό απλά μεγαλώνει. Αυτό το αρχικό πράγμα, δεν είναι πολύ ωραίο. Μακάρι να μην ήταν έτσι», πρόσθεσε.

«Έχω διαβάσει ότι ο Neil Young έγραψε ολόκληρο το “Everybody Knows This Is Nowhere” στο κρεβάτι του μία ημέρα που είχε γρίπη. Είναι αλήθεια αυτό; Κι εγώ σκέφτομαι: “Άντε πνίξου, φίλε!”, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν μου άρεσε αυτός ο δίσκος», είπε ο Nick Cave.

Το τελευταίο άλμπουμ του Nick Cave με τους Bad Seeds ήταν το «Ghosteen» που κυκλοφόρησε το 2019. Το 2021, ο Nick Cave και ο Warren Ellis κυκλοφόρησαν ως ντουέτο το άλμπουμ «Carnage», με το οποίο περιόδευσαν πέρυσι στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα το παρουσιάσουν στην Αυστραλία τον επόμενο μήνα.