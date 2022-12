Ο Nick Cave μοιράζεται την ιστορία του «σπουδαίου» ερωτικού τραγουδιού «Night Raid»

Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Ghosteen» των Bad Seeds.

Ο Nick Cave μοιράστηκε την ιστορία του «σπουδαίου» ερωτικού τραγουδιού «Night Raid» των Bad Seeds στην τελευταία δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Red Hand Files.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Ghosteen» των Bad Seeds που κυκλοφόρησε το 2019 και γράφτηκε στον απόηχο του θανάτου του 15χρονου γιου του Nick Cave, Arthur, το 2015.

Μία θαυμάστρια με το όνομα Alice έστειλε μήνυμα στον Nick Cave μέσω της ιστοσελίδας Red Hand Files και ρώτησε τον Αυστραλό μουσικό για ποιο λόγο γράφτηκε το τραγούδι

Ο Nick Cave εξήγησε στην απάντησή του ότι αφηγείται «την ιστορία της σύλληψης των δίδυμων παιδιών μας, Earl και Arthur», ενώ βρίσκονταν μαζί με η σύζυγό του Susie στο μήνα του μέλιτος στη Νέα Ορλεάνη πριν από 23 χρόνια.

«Καταλαβαίνω ότι είναι ίσως μία ελαφρώς παρακινδυνευμένη βάση για ένα τραγούδι, αλλά όπως πολλά τραγούδια από το “Ghosteen”, τα λόγια απλά έφτασαν από κάποιο άλλο μέρος, με σημαντική δύναμη, και απαίτησαν να τα πάρουμε στα σοβαρά», έγραψε ο τραγουδιστής.

«Στο “Night Raid”, όχι χωρίς κάποια δόση χιούμορ, η συνηθισμένη ανθρώπινη πράξη του σαρκικού έρωτα αποκτά μία οιονεί μυστικιστική υπόσταση τόσο ως πράξη δημιουργίας – η πραγματική σύλληψη των παιδιών – όσο και ως ποιητική αναδιήγηση του περιστατικού ως μία αγαπημένη και αθώα ανάμνηση ιδωμένη μέσα από τον φακό του βιωμένου και ολέθριου παρόντος», ανέφερε.

Ο Nick Cave ανέλυσε στη συνέχεια ορισμένους από τους στίχους του τραγουδιού, σημειώνοντας ότι ο στίχος «They were just a sigh released from a dying star» (Ήταν απλώς ένας αναστεναγμός που απελευθερώθηκε από ένα αστέρι που πέθαινε) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σύλληψη των διδύμων.

Επίσης, πρόσθεσε ότι το «Night Raid» είναι το «μεγάλο ερωτικό τραγούδι» του «Ghosteen» και υποστήριξε ότι «προσπαθεί να παρουσιάσει την ιδέα ότι η καθημερινή ανθρώπινη χειρονομία απέχει πάντα έναν καρδιακό παλμό από το θαυμαστό».

«Το “Night Raid” μας λέει ότι οι πράξεις μας, όσο ασήμαντες κι αν φαίνονται, είναι γεμάτες με νόημα και τεράστιες συνέπειες και ότι επηρεάζουν συνεχώς την εξελισσόμενη ιστορία του κόσμου, είτε το ξέρουμε είτε όχι», εξήγησε.

«’Στο “Night Raid”, η κοινή πράξη της αγάπης ξεκινά ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο που έχει τεράστιες συνέπειες, που συνεχίζει να επηρεάζει τον κόσμο – ακόμη και τώρα που σας γράφω, στις πέντε το πρωί, μετά από μία παράσταση στην Όπερα του Σίδνεϊ», συνέχισε.

«Κάθε πράξη προκαλεί μία αλλαγή. Τίποτα δεν είναι αναποτελεσματικό. Τίποτα», κατέληξε ο Nick Cave.