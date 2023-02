Ο Nick Cave μοιράζεται τις σκέψεις του για τα τραγούδια που «ακυρώνονται»

«Μου αρέσει το γεγονός ότι κάποια τραγούδια είναι αρκετά αμφιλεγόμενα ώστε να τίθενται εκτός νόμου».

Ο Nick Cave αναφέρθηκε στη συζήτηση για την κουλτούρα της ακύρωσης, καταθέτοντας τις σκέψεις του για τα τραγούδια που «ακυρώνονται».

Στην τελευταία του ανάρτηση στο blog του Red Hand Files, ο Nick Cave απάντησε σε έναν θαυμαστή που ζήτησε τη γνώμη του για την κλασική επιτυχία «Delilah» του Tom Jones από το 1986, η οποία πρόσφατα αφαιρέθηκε από τις επίσημες λίστες αναπαραγωγής της Ουαλικής Ένωσης Ράγκμπι (WRU) και απαγορεύτηκε στο στάδιο Principality στο Κάρντιφ.

Το τραγούδι, που γράφτηκε από τους Άγγλους τραγουδοποιούς Barry Mason και Les Reed και τιμήθηκε με το βραβείο Ivor Novello για το Καλύτερο Τραγούδι Μουσικά και Στιχουργικά το 1968, θεωρείται αμφιλεγόμενο, για το γεγονός ότι περιγράφει θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κεντρικός χαρακτήρας της «Delilah» μαχαιρώνεται από τον ζηλιάρη σύζυγό της, αφού την είδε να φλερτάρει με άλλον άνδρα. Ο σύζυγος στη συνέχεια ζητά συγχώρεση από το νεκρό πτώμα της.

Μιλώντας για τη λογοκρισία του «Delilah», ένας εκπρόσωπος του Principality Stadium ανέφερε: «Η WRU καταδικάζει την ενδοοικογενειακή βία κάθε είδους. Ζητήσαμε προηγουμένως συμβουλές από ειδικούς επί του θέματος σχετικά με το θέμα της λογοκρισίας του τραγουδιού και γνωρίζουμε με σεβασμό ότι είναι προβληματικό και ενοχλητικό για ορισμένους οπαδούς λόγω του θέματός του».

Με αφορμή αυτό το γεγονός, ένας θαυμαστής ρώτησε τον Nicki Cave: «Πώς αισθάνεστε για την απαγόρευση του τραγουδιού “Delilah” που τραγουδούσαν οι ουαλικές χορωδίες στο Ράγκμπι; Ως άνθρωπος που έχει γράψει πολλές μπαλάντες για φόνους, πιστεύετε ότι αυτού του είδους τα τραγούδια μετατρέπουν τους ανθρώπους σε δολοφόνους;».

Ο Nick Cave απάντησε ότι ακούγοντας την ουαλική χορωδία να ερμηνεύει το τραγούδι «με έκανε να νιώθω ότι θέλω να δολοφονήσω κάποιον», προσθέτοντας ότι βρήκε το ίδιο το κομμάτι «ενοχλητικό».

Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να ενθουσιαστώ πολύ με το γεγονός ότι το “Delilah” έχει απαγορευτεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αρχή εδώ, αλλά σε κάποιο επίπεδο μου αρέσει το γεγονός ότι κάποια τραγούδια είναι αρκετά αμφιλεγόμενα ώστε να τίθενται εκτός νόμου. Με γεμίζει με ένα είδος επαγγελματικής υπερηφάνειας το γεγονός ότι συμμετέχω στην ενίοτε αμφιλεγόμενη δουλειά της τραγουδοποιίας».

«Είναι ωραίο. Μου αρέσει. Απλώς εύχομαι να ήταν ένα πιο άξιο τραγούδι για να του απονεμηθεί αυτή η μεγαλύτερη τιμή, πράγματι αυτό το ύψιστο προνόμιο, να απαγορευτεί», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα στην απάντησή του, ο Nick Cave δήλωσε την αγάπη του για τον Tom Jones, παρά την αντιπάθειά του για το τραγούδι του «Delilah».

«Τραγούδησα ένα ντουέτο μαζί του (“Green, Green Grass Of Home” – μία πολύ ανώτερη μπαλάντα για μία δολοφονία) σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση πριν από μερικά χρόνια, και μου αρέσει η εκδοχή του “Weeping Annaleah” που οι Bad Seeds ηχογραφήσαμε στο άλμπουμ μας “Kicking Against The Pricks”», έγραψε.

«Ως κάποιος που ξέρει ένα – δυο πράγματα για τις μπαλάντες για δολοφονίες, για τα γούστα μου, (το “Delilah”) είναι υπερβολικά βαλς και τρανταχτό και υπερβολικό και μαριάτσι και θριαμβευτικό. Και οι λέξεις είναι άσχημες – “Ένιωσα το μαχαίρι στο χέρι μου και δεν γέλασε πια”. Αλήθεια;», ανέφερε.