Ο Nick Cave ήταν υπό την επήρεια ουσιών όταν εμφανίστηκε με την Kylie Minogue στο «Top Of The Pops»

«Δεν θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς».

Ο Nick Cave αποκάλυψε ότι ήταν υπό την επήρεια ουσιών όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Kylie Minogue στο «Top Of The Pops».

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο «The Louis Theroux Podcast», ο frontman των Bad Seeds μίλησε για τη δημιουργία του τραγουδιού «Where The Wild Roses Grow», στο οποίο το 1995 ένωσε τις δυνάμεις του με την Αυστραλή pop star.

Περιγράφοντας το νόημα των στίχων του τραγουδιού, ο Nick Cave: «Ήταν μια μπαλάντα για μια δολοφονία που τελειώνει με τον χαρακτήρα να σκοτώνει την αγαπημένη του… Ήταν κάτι αρκετά σημαντικό εκείνη την εποχή για να το κάνει η Kylie».

«Σίγουρα δεν ήμουν σε κατάσταση επίδειξης. Οι μανατζέρ της έλεγαν ότι «είναι κακή ιδέα» επειδή ήμασταν ένα μάτσο σκοτεινά τερατουργήματα εθισμένα στα ναρκωτικά», θυμήθηκε.

«Αλλά εκείνη ήταν αποφασισμένη να το κάνει», σημείωσε ο Nick Cave.

Ο 65χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός παραδέχτηκε στη συνέχεια μιλώντας στον οικοδεσπότη Louis Theroux ότι δυσκολεύεται να «θυμηθεί πολλά» από τη στιγμή που τραγούδησε το «Where The Wild Roses Grow» με την Kylie Minogue στην ιστορική τηλεοπτική εκπομπή «Top Of The Pops», αν και οι δυο καλλιτέχνες διατήρησαν στενές σχέσεις και μετά την εμφάνισή τους.

«Έχουμε παραμείνει πολύ καλοί φίλοι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και πολλά από την παρουσία μου στο “Top Of The Pops” μαζί της, αλλά ήμουν σίγουρα φτιαγμένος. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αλλιώς», ανέφερε.

Το «Where The Wild Roses Grow» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Murder Ballads των Nick Cave and the Bad Seeds που κυκλοφόρησε το 1996.

Έγινε το πιο επιτυχημένο single του συγκροτήματος παγκοσμίως, φτάνοντας στο Νο. 3 στη Νορβηγία, στο Top 5 στην Αυστραλία και στο Top 20 στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο Nick Cave εμπνεύστηκε το «Where The Wild Roses Grow» όταν άκουσε το παραδοσιακό τραγούδι «Down In The Willow Garden» για την ιστορία ενός άνδρα που φλερτάρει μια γυναίκα και τη σκοτώνει ενώ είναι μαζί έξω.

«Το “Where The Wild Roses Grow” γράφτηκε σε μεγάλο βαθμό με την Kylie στο μυαλό. Ήθελα να γράψω ένα τραγούδι για την Kylie εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε ο Nick Cave το 2007 για την ιστορία του τραγουδιού.

«Είχα μια σιωπηλή εμμονή μαζί της για περίπου έξι χρόνια. Έγραψα αρκετά τραγούδια γι’ εκείνη, κανένα από τα οποία δεν θεώρησα ότι ήταν κατάλληλο για να της δώσω», είπε.

«Μόνο όταν έγραψα αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός δολοφόνου και του θύματός του, σκέφτηκα ότι επιτέλους έγραψα το κατάλληλο τραγούδι για να το τραγουδήσει η Kylie. Της έστειλα το τραγούδι και μου απάντησε την επόμενη μέρα», θυμήθηκε.