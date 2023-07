Ο Nick Cave τραγουδά μαζί με κορίτσια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν στο «Breathless/Beautiful»

Το τραγούδι βασίζεται σε ένα ποίημα που έγραψε ο Nick Cave για τη σύζυγό του.

Ο Nick Cave συνεργάζεται με τις Miraculous Love Kids, ένα μουσικό συγκρότημα που αποτελείται από κορίτσια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, στο νέο single «Breathless/Beautiful».

Το «Breathless/Beautiful» βασίζεται στο «Wife With Eyes Closed», ένα ποίημα που έγραψε ο Nick Cave για τη σύζυγό του Susie για το τεύχος #60 του «The Red Hand Files».

Είναι ένα συγκινητικό τραγούδι που απογειώνεται από τις ζαχαρένιες αρμονίες των κοριτσιών από τα Miraculous Love Kids.

Ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Lanny Cordola, ανοίγει το τραγούδι με τη συνοδεία μιας αργής ακουστικής κιθάρας, πριν εμφανιστεί ο Nick Cave με την τραχιά φωνή του.

«Οι λέξεις βρήκαν βαθιά απήχηση στην ψυχή μου και μου έκανε εντύπωση πώς ακόμα και στην απώλεια, τη θλίψη και τις σκληρές αγωνίες του κόσμου, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ιερό θάλαμο στην καρδιά για να κρατήσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα», δήλωσε ο Lanny Cordola.

Ήταν δική του ιδέα να επεκτείνει το ποίημα του Nick Cave, αφού το διάβασε για πρώτη φορά μόλις δύο ημέρες μετά τον θάνατο του αδελφού του.

«Τότε εμφανίστηκε η μουσική και συνδέθηκε με τις λέξεις σε έναν ιερό εναγκαλισμό. Όταν το έπαιξα για τα κορίτσια, συγκινήθηκαν βαθύτατα. Ήταν σαν οι λέξεις και η μελωδία να εξέφραζαν τη μεγάλη λαχτάρα που υπήρχε στις ψυχές τους», εξήγησε.

Το μουσικό βίντεο για το «Breathless/Beautiful» είναι σκοπίμως αμυδρό και εναλλάσσεται ανάμεσα σε πλάνα του Nick Cave μέσα στο στούντιο και σε πλάνα των κοριτσιών. Το μοντάζ και τη σκηνοθεσία έκανε ο δημιουργός ντοκιμαντέρ Hans Fjellestad.

Αν και δεν είναι εμφανίζονται στο βίντεο, στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης ο μπασίστας William Dagsher και ο ντράμερ Kris Myers των Umphrey’s McGee.

«Είναι τιμή μου που ο Lanny και οι Miraculous Love Kids/Girl With A Guitar επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ποίημά μου με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο Nick Cave.

«Αυτό που κάνουν λέει πολλά για το τι μπορεί να προσφέρει η μουσική, αλλά και τι μπορεί να πάρει», πρόσθεσε ο frontman των Bad Seeds.

Οι Miraculous Love Kids έχουν επίσης κάνει πρόσφατα συνεργασίες με τον Tom Morello και τον Serj Tankian των System Of A Down στο «God Help Us All» και με τον Sammy Hagar και τον Chad Kroeger σε μια διασκευή του «Fly Like An Eagle» των Steve Miller Band.