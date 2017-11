Επειδή μία φορά δεν είναι αρκετή, ο Nick Cave και οι The Bad Seed θα επανέλθουν στην Ελλάδα για ακόμη μία μεγάλη συναυλία.

Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds στο «EJEKT Festival 2018»!

Μετά το εντυπωσιακό sold out της συναυλίας τους στο Tae Kwon Do, o Nick Cave και οι The Bad Seeds επιστρέφουν στην Αθήνα για να ανέβουν για πρώτη φορά στη σκηνή του «EJEKT Festival».

Αυτό που συμβαίνει με τον Nick Cave και τους The Bad Seeds τη φετινή χρονιά είναι ένας θρίαμβος! Η περιοδεία τους ανά τον κόσμο πάει από sold out σε sold out, ενώ οι κριτικές των εμφανίσεων είναι κυριολεκτικά αποθεωτικές, μιλώντας για ένα θέαμα που δεν έχει όμοιο του στη σύγχρονη μουσική!

Στην Ελλάδα, η συναυλία του Nick Cave και των The Bad Seeds (στις 16 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do) υπήρξε το πιο εκκωφαντικό sold out στην χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα και ακολούθησε ένα πραγματικό ντελίριο, καθώς η ζήτηση εισιτηρίων ήταν και παραμένει πολύ μεγάλη.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ξανά τον Αυστραλό δημιουργό και τους περίφημους Seeds στην πιο ιδανική τοποθεσία: Στις 23 Ιουνίου στη σκηνή του «EJEKT Festival», στην πανέμορφη Πλατεία Νερού στο Φάληρο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.

Το line up της περιοδείας των Nick Cave & The Bad Seeds περιλαμβάνει τους Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, George Vjestica και Larry Mullins.

Σύντομα θα ανακοινωθούν πολλά ακόμα ονόματα και λοιπές πληροφορίες για το «EJEKT Festival 2018».

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12:00 της 9ης Νοεμβρίου.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Προπώληση:

Αρένα: 36 Ευρώ (early bird), 40 ευρώ (α’ φάση προπώλησης)

VIP: 60 Ευρώ (early bird), 80 Ευρώ (α’ φάση προπώλησης)

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Public, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr, 210963648