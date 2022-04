Οι «Επτά Ψαλμοί» του Nick Cave είναι ένας μακρύς διαλογισμός για την πίστη, την οργή, την αγάπη και τη θλίψη.

Στις 17 Ιουνίου ο Nick Cave θα κυκλοφορήσει το «Seven Psalms» σε περιορισμένη έκδοση βινυλίου 10 ιντσών και στις υπηρεσίες streaming.

Το νέο πρότζεκτ περιλαμβάνει επτά απαγγελίες μελοποιημένες από τον Nick Cave σε συνεργασία με τον Warren Ellis, καθώς και ένα instrumental κομμάτι διάρκειας 12 λεπτών, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ «Carnage».

Την παραγωγή επιμελήθηκε ο Nick Cave μαζί με τον Luis Almau.

Η έκδοση βινυλίου του «Seven Psalms» θα κυκλοφορήσει μέσω του Cave Things, του διαδικτυακού καταστήματος του Nick Cave που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2020 και θα είναι επίσης διαθέσιμο σε δισκοπωλεία σε όλο τον κόσμο.

Το εξώφυλλο του «Seven Psalms» θυμίζει το εξώφυλλο ενός ιερατικού βιβλίου, τυπωμένο σε ανάγλυφο μπλε πετρόλ με έναν τίτλο που μοιάζει με κόσμημα και έναν σταυρό που απεικονίζεται σε μεταλλικό χρυσό χρώμα.

Ο Nick Cave δηλώνει για το «Seven Psalms»: «Όσο ήμουν σε lockdown έγραψα μια σειρά από ψαλμούς, ή μικρά, ιερά τραγούδια – ένα την ημέρα για μια εβδομάδα. Οι “Επτά Ψαλμοί” έρχονται ως ένας μακρύς διαλογισμός -για την πίστη, την οργή, την αγάπη, τη θλίψη, το έλεος, το σεξ και τη δοξολογία. Μια συγκαλυμμένη, στοχαστική πρόταση που γεννήθηκε σε μια αβέβαιη περίοδο. Ελπίζω να σας αρέσει».

Το Cave Things είναι ένα κατάστημα που πουλάει παιχνιδιάρικα, μυστηριώδη, ανατρεπτικά πράγματα τα οποία έχει σχεδιάσει, σχεδιάσει, γράψει ή ηχογραφήσει ο Nick Cave.

Είναι ένα κατάστημα με όμορφα αντικείμενα και παράξενα δώρα- από κοσμήματα μέχρι σετ τσαγιού, από μπλουζάκια μέχρι χαρτικά. Είναι ένα μέρος για βιβλία και ηχογραφήσεις που βρίσκονται σε μια εντελώς δική τους θέση.

«Είμαι ουσιαστικά ένας τραγουδοποιός. Ωστόσο, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τη δουλειά μου ξέρουν ότι δεν τελειώνει εκεί», αναφέρει ο Nick Cave.

«Υπήρχε πάντα μια ισχυρή, ακόμη και εμμονική, οπτική συνιστώσα στη διαδικασία της τραγουδοποιίας – μια ψυχαναγκαστική απόδοση των στίχων ως κάτι που πρέπει να δει κανείς, να αγγίξει, να εξετάσει. Πάντα το έκανα αυτό – βασικά ζωγράφιζα τα τραγούδια μου – για όσο καιρό τα έγραφα», περιγράφει.

«Το Cave Things είναι το τυχαίο υπόλειμμα ενός υπερδιεγερμένου μυαλού – τοποθετημένο πέρα από τα εμπορεύματα αλλά πριν από την τέχνη», συνεχίζει.

«Όταν η πίεση της δημιουργίας τραγουδιών γίνεται υπερβολική, λοιπόν, ζωγραφίζω ένα χαριτωμένο ζώο ή μια γυμνή γυναίκα ή μια θρησκευτική εικόνα ή ένα μυθολογικό πλάσμα ή κάτι τέτοιο. Ή βγάζω μια πολαρόιντ ή φτιάχνω κάτι από πηλό. Φτιάχνω ένα κολάζ, ή γράφω ένα παιδικό ποίημα και το σφραγίζω με ημερομηνία και αυτοκόλλητο, ή κάνω κάποια τέχνη σαν τις γιαγιάδες με ένα σετ ακουαρέλες. Το αποτέλεσμα – το Cave Things», εξηγεί.

Δύο ημέρες πριν την κυκλοφορία του «Seven Psalms», στις 15 Ιουνίου, οι Nick Cave & The Bad Seeds θα εμφανιστούν στην Ελλάδα και στο «Release Athens» στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας τους μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Το tracklist του «Seven Psalms»

Πλευρά Α’

1. How Long Have I Waited?

2. Have Mercy On Me

3. I Have Trembled My Way Deep

4. I Have Wandered All My Unending Days

5. Splendour, Glorious Splendour

6. Such Things Should Never Happen

7. I Come Alone And To You

Πλευρά Β’

1. Psalm Instrumental