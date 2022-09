Ο Nick Cave άλλαξε ένα τραγούδι του «Ghosteen» μετά από συμβουλή του Chris Martin

Ο Nick Cave είναι ευγνώμων στον Chris Martin των Coldplay.

Ο Nick Cave άλλαξε ένα τραγούδι μετά από τη συμβουλή του Chris Martin.

Το συγκρότημα των Nick Cave and the Bad Seeds ηχογράφησε το άλμπουμ του «Ghosteen», που κυκλοφόρησε το 2019, στο στούντιο του Chris Martin και ο frontman των Coldplay εμφανιζόταν τακτικά στις ηχογραφήσεις και κάθε τόσο μοιραζόταν την ειλικρινή γνώμη του για τα τραγούδια.

Ο Chris Martin παρότρυνε μάλιστα τους Nick Cave and the Bad Seeds να μετατρέψουν το τραγούδι τους «Waiting For You» από ένα κομμάτι από βαριά industrial στοιχεία σε μία κλασική μπαλάντα.

Αν και ο Nick Cave και οι συνεργάτες του «δεν ήταν ευχαριστημένοι» με τη συμβουλή του στην αρχή, στο τέλος ήταν ευγνώμονες στον Chris Martin.

«Ο Chris είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος, με διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ, αλλά είναι επίσης αφοπλιστικά ευθύς. Λέει την αλήθεια του, όπως την βλέπει, για λόγους αρχής», δήλωσε ο Nick Cave μιλώντας στο περιοδικό MOJO.

«Κατά κύριο λόγο, του άρεσε το υλικό, πραγματικά του άρεσε, αλλά περιστασιακά έκανε αρκετά αμφιλεγόμενες προτάσεις, οι οποίες, αν λαμβάνονταν υπόψη, θα άλλαζαν ριζικά το τραγούδι», θυμήθηκε

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Brad Pitt και Nick Cave εκθέτουν μαζί τα έργα τους σε έκθεση γλυπτικής

Και έτσι το «Waiting For You» από ένα «πολύ δυνατό, σούπερ επιθετικό» έγινε μία «εύθραυστη, old-school μπαλάντα».

«Ποτέ δεν το είχαμε αμφισβητήσει πραγματικά, αλλά όταν το παίξαμε στον Chris, γύρισε προς το μέρος μας και μας είπε: “Σας αγαπώ πάρα πολύ, αλλά υπάρχει περίπτωση να ακούσω ξανά το τραγούδι χωρίς να ακούγεται αυτό το εργοστάσιο;…”», συνέχισε.

Στην ερώτηση τι γνώμη είχαν για την κριτική του Chris Martin, ο Nick Cave απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή, δεν ήμασταν τόσο χαρούμενοι».

«Αφαιρέσαμε την industrial λούπα και αυτό που έμεινε ήταν ένα πολύ όμορφο, ευάλωτο τραγούδι που έλαμπε εκεί μόνο του – μία κλασική, old-school μπαλάντα, ωμή και εύθραυστη και ανεμπόδιστη. Οπότε ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτό!», παραδέχτηκε.

Τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του «Waiting For You» υπέγραψαν ο Nick Cave και ο Warren Ellis.