Οι Nick Cave and the Bad Seeds γιορτάζουν τα 10 χρόνια του «Push The Sky Away» με μία συναυλιακή ταινία

«Αυτός ο δίσκος άνοιξε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε τη μουσική μας», τονίζει ο Nick Cave.

Οι Nick Cave and the Bad Seeds γιορτάζουν τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του «Push The Sky Away» δίνοντας στη δημοσιότητα μία συναυλιακή ταινία για το άλμπουμ και πλήθος αποκλειστικού υλικού.

Η συναυλιακή ταινία γυρίστηκε στην εμφάνιση των Nick Cave and the Bad Seeds στο Fonda Theatre του Λος Άντζελες στις 21 Φεβρουαρίου 2013 – τρεις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ – και είναι τώρα διαθέσιμο για online streaming για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Οι Nick Cave and the Bad Seeds εγκαινίασαν επίσης μία νέα ιστοσελίδα αφιερωμένη στην επέτειο του «Push The Sky Away», που διαθέτει βίντεο, ηχητικό υλικό, φωτογραφίες, στίχους και αποκλειστικά προϊόντα.

Η ιστοσελίδα, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση ptsa.nickcave.com, περιέχει επίσης αποκλειστικά βίντεο που καταγράφουν τη δημιουργία του «Push The Sky Away», βίντεο από live εκτελέσεις τραγουδιών.

Οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα επίσημα μουσικά βίντεο για τα singles «Jubilee Street» και «Higgs Boson Blues».

Ο Nick Cave δήλωσε σχετικά με το άλμπουμ: «Το “Push The Sky Away” ήταν η αρχή μίας νέας, άγριας περιπέτειας για τους Bad Seeds. Ο δίσκος άνοιξε μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσαμε τη μουσική μας».

«Ήταν η αρχή ενός τρόπου γραφής – ένα είδος ελεγχόμενου αυτοσχεδιασμού. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, ο δίσκος ήταν σε κάποιο βαθμό διχαστικός – αλλά ήταν η αναγκαία ανανέωση που οι Bad Seeds χρειάζονταν απεγνωσμένα», πρόσθεσε.

«Για το λόγο αυτό το “Push The Sky Away” συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου άλμπουμ από τους Bad Seeds», σημείωσε.

Εκείνη την εποχή, οι Bad Seeds αποτελούνταν από τους Nick Cave, Warren Ellis, Jim Sclavunos, Martyn Casey, Thomas Wydler και Conway Savage, με τους Barry Adamson και George Vjestica να συμμετέχουν σε δύο τραγούδια ο καθένας.

Το «Push The Sky Away», το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Φεβρουαρίου 2003, ηχογραφήθηκε στο La Fabrique, ένα στούντιο ηχογράφησης που βρίσκεται σε ένα αρχοντικό του 19ου αιώνα στο Saint-Rémy-de-Provence της Γαλλίας.

Την παραγωγή έκανε ο Nick Launay, ο οποίος είχε κάνει την παραγωγή των τριών προηγούμενων άλμπουμ του Nick Cave and the Bad Seeds: των «Nocturama» (2003), «Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus» (2004) και «Dig, Lazarus, Dig!!!» (2008).