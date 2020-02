Ο Niall Horan ζητά από τους θαυμαστές των One Direction να στηρίξουν τον Louis Tomlinson

Οι One Direction έχουν χωρίσει τους δρόμους τους εδώ και τέσσερα χρόνια, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις μεταξύ των μελών τους. Ειδικότερα μεταξύ του Niall Horan και του Louis Tomlinson.

Ο Niall Horan έδειξε τη στήριξή του στον πρώην συνεργάτη του δημοσιεύοντας στο Twitter ένα μήνυμα με το οποίο ζητούσε από τους θαυμαστές των One Direction να στηρίξουν τη νέα δισκογραφική δουλειά του Louis Tomlinson.

«Ας ανεβάσουμε τον Tommo στα charts», έγραψε ο Horan. «Αυτό το άλμπουμ είναι ποιοτικό και αξίζει να είναι ψηλά στα charts #Wall», συμπλήρωσε.

Ο Louis Tomlinson απάντησε με ένα tweet ευγνωμοσύνης: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. (Σου στέλνω) πολλή αγάπη», έγραψε.

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Louis Tomlinson έχει το γενικό τίτλο «Walls» και κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης υποδέχθηκαν το άλμπουμ με ανάμεικτα συναισθήματα, τονίζοντας ωστόσο ότι άξιζε η αναμονή.

Το Rolling Stone συνεχάρη τον 28χρονο τραγουδιστή για την ειλικρίνεια που έδειξε μέσα από τα τραγούδια του άλμπουμ, γράφοντας: «Στις μέρες μας ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει απαραίτητα να ακούει άντρες δημιουργούς να ανοίγουν έτσι τις καρδιές τους».

Από την άλλη πλευρά, ο Niall Horan κυκλοφόρησε τον παρθενικό δίσκο του ως σόλο τραγουδιστής το 2017. Το «Flicker», όπως ήταν ο τίτλος του, κατέκτησε το Νο. 1 σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Καναδά.

Αύριο, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, ο Niall Horan θα παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο single «No Judgement».

Thanks so much mate. Loads of love https://t.co/dwRurdsmiH

— Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 5, 2020