Niall Horan: Ποιο τραγούδι των One Direction του λείπει να τραγουδά – Η επιτυχία τους που τον εξέπληξε περισσότερο

Ο Niall Horan μίλησε για τα τραγούδια των One Direction.

Ο Niall Horan αποκάλυψε ποιο τραγούδι των One Direction του λείπει να τραγουδά ζωντανά και ποια ήταν η επιτυχία του δημοφιλούς συγκροτήματος που τον εξέπληξε περισσότερο.

Ο 29χρονος τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στο Vulture με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «The Show» και έκανε μία νοσταλγική αναδρομή στις ημέρες των One Direction και στα τραγούδια τους που του άρεσε να τραγουδά στη σκηνή.

«Το “Stockholm Syndrome” ήταν ένα υπέροχο τραγούδι για να το τραγουδάς ζωντανά», είπε ο Niall Horan, αναφερόμενος στο τραγούδι του άλμπουμ «Four» των One Direction που κυκλοφόρησε το 2014.

«Και το “Through The Dark”. Και μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να τραγουδούσαμε ένα τραγούδι που λεγόταν “Never Enough”. Δεν είχαμε κάνει περιοδεία τότε», συνέχισε.

«Έχει τόσο ωραία ατμόσφαιρα, που δεν έμοιαζε με οτιδήποτε άλλο υπήρχε εκεί έξω», σημείωσε ο NIall Horan για το τραγούδι, το οποίο το είχε συνυπογράψει.

Το «Never Enough» συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ των One Direction, το «Made In The A.M.» που κυκλοφόρησε το 2015.

«Προφανώς ήταν ένα deep cut στο άλμπουμ, αλλά είναι ίσως ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια των 1D μέχρι και σήμερα», πρόσθεσε ο Niall Horan.

Ενώ το «Night Changes» του 2014 – το τελευταίο single τους στο οποίο συμμετείχε ο Zayn Malik – είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των One Direction, ο Niall Horan παραδέχτηκε ότι η δημοτικότητα του τραγουδιού τον εξέπληξε πραγματικά.

«Ήξερα ότι ήταν ένα εξαιρετικό τραγούδι, αλλά δεν πίστευα ότι θα συνδεόταν με το κοινό με αυτό τον τρόπο – νομίζω ότι πρόσφατα έφτασε το ένα δισεκατομμύριο streams, και αυτό είναι τρελό», είπε.

Το «Night Changes» έγινε τον προηγούμενο Απρίλιο το πρώτο τραγούδι των One Direction που έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου streams.

«Όταν σκέφτεσαι το “Story Of My Life”, το “What Makes You Beautiful”, το “Drag Me Down”, τέτοια τραγούδια, όλα αυτά έμοιαζαν μεγαλύτερες επιτυχίες», ανέφερε στη συνέχεια ο Niall Horan.

«Οπότε δεν ήταν σοκαριστικό που είδα ένα ωραίο αργό τραγούδι να κάνει τέτοια επιτυχία, αλλά σίγουρα δεν περίμενα να γίνει τόσο δημοφιλές όσο έχει γίνει», συμπλήρωσε για το «Night Changes».

Ο Niall Horan αποκάλυψε επίσης ότι το τραγούδι που του έδωσε την αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του μετά τους One Direction ήταν το πρώτο του σόλο single, το «This Town» που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016.