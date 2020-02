Ο Niall Horan παρουσιάζει το single «No Judgement» και ανακοινώνει το άλμπουμ «Heartbreak Weather»

Όπως ήταν προγραμματισμένο, ο Niall Horan παρουσιάζει το νέο single «No Judgement», επιφυλάσσοντας όμως μία απρόσμενη έκπληξη που θα ενθουσιάσει όλους τους θαυμαστές του: Την ανακοίνωση του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ του.

Ο 26χρονος τραγουδιστής επιστρέφει με νέα δισκογραφική δουλειά δυόμιση χρόνια μετά τον δίσκο του ως σόλο τραγουδιστής, το «Flicker» που έγινε πλατινένιο σε ΗΠΑ και Καναδά και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το νέο άλμπουμ του Niall Horan έχει τον τίτλο «Heartbreak Weather» και πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 13 Μαρτίου.

Στο «Heartbreak Weather» συμπεριλαμβάνεται τόσο το δυναμικό «Nice To Meet Ya» όσο και το συναισθηματικό «Put A Little Love On Me», δύο τραγούδια που έδωσαν τον τόνο για τα επόμενα βήματα του Niall.

Το τρίτο κατά σειρά τραγούδι του δίσκου που αποκαλύπτεται είναι το φωτεινό «No Judgement», το οποίο συνοδεύεται από music video που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες με τη σκηνοθεσία του Drew Kirsch.

Ο Horan έχει υπογράψει το «No Judgement» μαζί με τους Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., John Ryan και Xplicit.

«Όταν είσαι μαζί μου, δεν σε κρίνει κανένας. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που κρίνουν, οπότε δεν χρειάζεται να σε κρίνω εγώ», σχολιάζει ο Niall Horan για το single «No Judgement».

