Οι δύο καλοί φίλοι Niall Horan και Shawn Mendes άδραξαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την «τρελή φιλία» τους σε συνέντευξη που παραχώρησαν στο περιθώριο του μεγάλου φεστιβάλ «Biggest Weekend» του BBC, την Κυριακή 27 Μαΐου.

Παρά το γεγονός ότι είναι διάσημοι σε όλο τον κόσμο μέσα από το επάγγελμά τους, o Niall και ο Shawn στην προσωπική ζωή τους είναι δύο απλοί φίλοι που τους αρέσει να βλέπουν τηλεόραση μαζί και να στέλνει ο ένας τον άλλον μηνύματα στο Twitter.

Ο Ιρλανδός και ο Καναδός τραγουδιστής ήταν ανάμεσα στους διάσημους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο «Biggest Weekend», στο Σουόνσι της Αγγλίας, όπου είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν από κοντά, αλλά και να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα για τις άγνωστες λεπτομέρειες της φιλίας τους.

Ο Shawn Mendes περιγράφει πώς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Αν και δεν μπορεί κανείς τους να θυμηθεί με ακρίβεια, ήταν στα American Music Awards και η πρώτη επαφή τους ήταν μερικά χιουμοριστικά μηνύματα φλερτ μέσω Twitter.

«Η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, για την οποία δεν είμαστε σίγουροι, νομίζω ότι ήταν στα American Music Awards», θυμάται ο Mendes. Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισε ο Niall Horan για τον Shawn Mendes ήταν «η αίσθηση της αθωότητας, εξαιρετικά καναδική, απλά ένας πολύ, πολύ γλυκός τύπος».

Το ενδεχόμενο να συνεργαστούν δισκογραφικά έρχεται πάντα στην επιφάνεια από το κοινό, Ωστόσο και οι δύο καλλιτέχνες σχολιάζουν ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή.

«Ο κόσμος πάντα προσπαθεί να μας βάλει να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί», λέει ο Niall. «Όπου κι αν πηγαίνω ακούω, “εσύ και Shawn Mendes θα κάνετε κάτι;”», περιγράφει. «Βασικά δε θα κάνουμε».

Ο Shawn Mendes επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει: «Ίσως συμβεί μία ημέρα.»

When @NiallOfficial met @ShawnMendes 💕

Isn't this just the cutest bromance, ever?

And COULD there be a collaboration in the future?

Watch all the #BiggestWeekend performances on the @BBCiPlayer pic.twitter.com/rX6eF8AXwq

— BBC Radio 1 (@BBCR1) May 27, 2018